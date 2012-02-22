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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۴

رستمی در گفتگو با مهر:

80 مقاله به دبیرخانه همایش ملی هنر تبرستان ارسال شد

80 مقاله به دبیرخانه همایش ملی هنر تبرستان ارسال شد

بابلسر - خبرگزاری مهر: دبیر علمی همایش ملی هنر تبرستان، از ارسال بیش از 80 مقاله به دبیرخانه این همایش خبر داد.

مصطفی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تمدید فراخوان ارسال مقالات به دبیر خانه همایش تاکنون بیش از 80 مقاله به دبیر خانه این همایش ارسال شد.

وی افزود: 30 درصد از مقالات ارسالی با موضوع معماری،30 درصد با موضوع شهرسازی و 30 درصد با موضوع صنایع دستی و 10 درصد دیگر مقالات در حوزه های مطالعات تاریخی و باستانشناسی ، تئاتر و نمایش است.
 
رستمی تصریح کرد: نتایج  چکیده  مقالات پذیرفته شده در همایش تا ششم اسفند ماه اعلام خواهد شد.
 
وی اظهار داشت: آخرین زمان ارسال  اصل مقاله 15 اسفند ماه و زمان اعلام نتایج 30 فروردین 91 است.
 
نخستین همایش ملی هنر تبرستان 20 اردیبهشت 91 به میزبانی دانشگاه مازندران برگزار خواهد شد.
 
کد مطلب 1540944

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