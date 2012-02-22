80 مقاله به دبیرخانه همایش ملی هنر تبرستان ارسال شد

مصطفی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تمدید فراخوان ارسال مقالات به دبیر خانه همایش تاکنون بیش از 80 مقاله به دبیر خانه این همایش ارسال شد.

وی افزود: 30 درصد از مقالات ارسالی با موضوع معماری،30 درصد با موضوع شهرسازی و 30 درصد با موضوع صنایع دستی و 10 درصد دیگر مقالات در حوزه های مطالعات تاریخی و باستانشناسی ، تئاتر و نمایش است.

رستمی تصریح کرد: نتایج چکیده مقالات پذیرفته شده در همایش تا ششم اسفند ماه اعلام خواهد شد.

وی اظهار داشت: آخرین زمان ارسال اصل مقاله 15 اسفند ماه و زمان اعلام نتایج 30 فروردین 91 است.

نخستین همایش ملی هنر تبرستان 20 اردیبهشت 91 به میزبانی دانشگاه مازندران برگزار خواهد شد.

