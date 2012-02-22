200 هزار کولر سالانه در خوزستان توسط مردم خریداری می شود

سعید مهذب ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در خوزستان در 9 ماه سال شاهد گرمای شدید هستیم که مردم برای فرار از گرما مجبور هستند از وسایل سرمایشی استفاده کنند.

وی ادامه داد: با این وصف فرصت خوبی برای سرمایه گذاری در تولید این دستگاه ها بر اساس رعایت شرایط آب و هوایی در این استان وجود دارد که در کنار آن زمینه ایجاد 10 هزار فرصت شغلی نیز فراهم خواهد شد.



مدیر عامل سازمان انرژی وبهره وری ایران تصریح کرد: مقررات، فناوری، تعرفه مصرف، آموزش و آگاه سازی از عوامل کاهش مصرف انرژی الکتریکی است که برای تحقق این هدف هم مردم و هم مسئولان باید همت کنند.



وی با اشاره به اینکه استان خوزستان مهمترین قطب تولید انرژی در کشور محسوب می شود، اظهار کرد: این استان از نظر مصرف انرژی در ردیف استانهای نخست کشور است که در دوسال گذشته میزان مصرف انرژی در این استان کاهش یافته است.



مهذب ترابی با بیان اینکه در صورت اجرای ماده 19 مربوط به رعایت مقررات در ساخت و ساز، افزود: رعایت این قانون موجب کاهش 40 تا 60 درصدی مصرف انرژی در ساختمانها می شود.



مدیرعامل سازمان انرژی وبهره وری ایران (سابا) گفت: با توجه به شرایط اقلیمی استان خوزستان و استفاده گسترده از دستگاه های سرمایشی توصیه می شود از سامانه های کم مصرف در این استان به کار گرفته شود.