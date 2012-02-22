14 هزار متر مربع نقاشی بر دیوارهای مشهد کشیده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل الله کاظمی ظهر چهارشنبه در حاشیه نشست خبری پیرامون اقداماتی که در زمینه استقبال از بهار 91 انجام خواهد شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای زیباسازی شهر نیز اقداماتی انجام می شود که در این زمینه بیش از 2 هزار متر مربع آذین بندی نیز در سطح شهر انجام خواهد شد.

وی در زمینه حفاری های سطح شهر نیز بیان کرد: مجوز لغو تمام حفاری و خاک برداری های سطح شهرها نیز از اول اسفندماه صادر شده که بر این اساس از 15 اسفند تمام شرکت های خدماتی و پیمانکاری باید نسبت به جمع آوری حفاری ها اقدام کنند.

کاظمی ادامه داد: چناچه پیمانکار و شرکتی نسبت به امر جمع آوری حفاری ها اقدام نکند شهرداری اقدام می کند و هزینه های مربوطه را از شرکت های خدماتی دریافت می کند.

اجرای رفع سدمعبر در مشهد از 20 اسفندماه انجام می شود

وی با بیان اینکه پوشش و حصار پروژه های عمرانی و کارگاه های ساختمانی نیز انجام می شود، گفت: اجرای رفع سدمعبر نیز از 20 اسفندماه به شکل 24 ساعته تا 15 فروردین انجام می پذیرد.

قائم مقام ستاد استقبال از بهار شهرداری مشهد در زمینه شست و شوی معابر عنوان کرد: تمام معابر سطح شهر از 25 اسفندماه با 30 دستگاه شستشو می شود.

وی ادامه داد: تمام جداول و بلوک ها درخیابان ها نیز از 5 اسفندماه رنگ آمیزی می شود و موضوع پاکسازی دیوار نوشته ها و پوسترها هم از 15 اسفند انجام می شود.

وی افزود: تعویض صندلی های خراب، جداول و المان های داخل پارکها از دیگر اقداماتی است که در راستای طرح استقبال از بهار 91 در مشهد صورت می گیرد.

وی درخصوص معاینه فنی خودروها نیز بیان کرد: مراکز معاینه فنی خودرو از 20 اسفندماه 12 ساعته فعالیت خود را انجام می دهند و در روزهای پایانی سال به صورت 24 ساعته فعال هستند

به مناسبت استقبال از بهار 6 میلیون گل در پارک ها کاشته خواهد شد

وی با بیان این مطلب که به منظور زیبا سازی محیطی نزدیک به 103 المان گل در 10 مدل مختلف در بیش از 46 محل نصب می شود، اظهار کرد: نزدیک به هزار و 910 جعبه گل در میدان ها و بلوارها نصب خواهد شد.

قائم مقام ستاد استقبال از بهار شهرداری مشهد با بیان اینکه سال گذشته بیش از 3 میلیون گل در پارکها کاشته شده بود، افزود: سال جاری به مناسبت استقبال از بهار 6 میلیون گل در پارک ها کاشته خواهد شد.

وی در خصوص المان های موقت و دائمی نیز بیان کرد: 170 المان در 170 نقطه شهر نصب می شود که این میزان نسبت به سال گذشته 41 درصد رشد داشته است.

کوکان خیابانی غیر ایرانی در مرکز صدف بهزیستی نگهداری می شوند

وی در خصوص ساماندهی متکدیان نیز بیان کرد: در این زمینه هماهنگی های با سازمان بهزیستی و دادگستری خراسان رضوی صورت گرفته که در این خصوص متکدیان بزرگسال در خانه سبز شهرداری نگهداری می شود.

وی یادآور شد: با توجه به مشکلات قانونی که در گذشته بهزیستی در خصوص جمع آوری کودکان خیابانی غیر ایرانی داشت این موضوع برطرف شده و در حال حاضر هزینه نگهداری این کودکان توسط شهرداری به بهزیستی داده می شود و در مجموعه صدف بهزیستی نگهداری می شوند.

وی بابیان اینکه بیش از 60 درصد متکدیان خیابانی غیر ایرانی هستند، عنوان کرد: از 20 اسفندماه تا 15 فروردین ماه کودکان خیابانی غیر ایرانی به مجموعه صدف فرستاده می شوند که البته این اقدام در سالهای آینده نیز انجام می شود.

نصب هر گونه تابلو تبلیغاتی بر روی پشت بام ممنوع است

وی سپس در خصوص نصب تابلو بر روی پشت بام بیان کرد: نصب هر گونه تابلو بر روی پشت بام ممنوع است و طی دو ماه گذشته بیش از 40 تابلو از سطح پشت بام ها جمع آوری شده است.

کاظمی ادامه داد: در زمینه نصب تابلو بر روی پشت بام مصوبه ای اخذ شده که در این راستا هر کس به این امر اقدام کند 4 برابر عوارض تابلو از مالک گرفته می شود.