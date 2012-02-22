اسامی نهایی کاندیدهای حوزه انتخابیه کرمان و راور اعلام شد

بهنام سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به فرمایشات مقام عظمای ولایت شاهد حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس خواهیم بود.

سعیدی انتخابات را نماد مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی ایران دانست ادامه داد: مردم اصلی ترین پشتوانه نظام و انقلاب هستند.

وی گفت: اسامی کاندیداها براساس حروف الفبا شامل مرتضی اسماعیلیان فرزند منصور، مسعود اکبری جور فرزند عباس، مینو بهرامپور فرزند علی، سمیه پرورش فرزند حسین، محمدرضا پورابراهیمی داورانی فرزند مهدی، علی اصغر توکلی آسفیچی فرزند علی، حسین جلالی فرزند مهدی، محمدرضا خالقی فرزند علی، عاطفه درویشان فرزند مصطفی، غلامحسین رحمانی گوکی فرزند عباس، محمدمهدی زاهدی فرزند ماشاالله، بابک زند وکیلی فرزند علی اصغر، مریم سرمست فرزند اصغر، احمد شاه حیدری فرزند سلطانعلی، هدایت صادقی فرزند احمد، محمدرضا عرب زاده گورچوئی فرزند علی، فرحناز فرحبخش فرزند محمدعلی، غلامرضا کرمی فرزند علی، سمانه گنجعلیخانی فرزند ماشاالله، سیدعلی مدنی کرمانی فرزند سیدجلال الدین، حسن مهدی دماوندی فرزند محمد، محمدرضا میرحسینی وکیلی فرزند علی اکبر و محمود وهابی گوکی فرزند عباس هستند.

رئیس هیئت اجرایی حوزه انتخابیه کرمان و راور ابراز داشت: کاندیداها می توانند تبلیغات خود را از روز پنجشنبه چهارم اسفند ماه آغاز کنند.

وی ادامه داد: آخرین مهلت برای تبلیغات انتخاباتی هشت صبح روز پنجشنبه یازدهم اسفند ماه سال جاری است و پس از این تاریخ هیچ نامزدی حق تبلیغ ندارد.

این مسئول گفت: بر لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی توسط کاندیداها و طرفداران آنها تاکید کرد و افزود: تبلیغات باید در راستای تقویت نظام باشد و منجر به وحدت ملی شود.

وی تاکید کرد: انتخابات باید در محیطی آرام و در شان نظام و انقلاب و مردم ولایتمدار ایران اسلامی برگزار شود.