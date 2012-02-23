تمساح "گاندو" خبرساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به این مطلب که جشنواره فیلم 100 در حال برگزاری است بد نیست که نخستین رویداد این هفته را به افتتاح ستون جشنواره فیلم 100 در موزه سینما اختصاص دهیم. یکی از اخبار جالب در این هفته اختصاص ستونی ویژه به جشنواره فیلم 100 و اهدای انواع الواح و جوایز کسب شده در هشت سال برگزاری این رویداد فرهنگی بود که با حضور پزشک مدیرعامل موزه سینما وعزت الله انتظامی آقای بازیگر این مراسم برگزار شد.

- برگزاری جشنواره فیلم 100 بهانه ای شد تا برخی از فیلمسازان و اعضای هیئت انتخاب نظرات ویژه ای درخصوص کم و کیف برگزاری این رویداده داشته باشند . صادق روانبخش عضو هیات انتخاب معتقد است که ایده های موجود در فیلم های حاضر در این دوره از جشنواره خوب است اما اغلب کارگردان های فیلم های 100 ثانیه ای زبان سینما را نمی شناسند. رامین رهبر هم همین اعتقاد را دارد مشکل اغلب فیلم های 100 ثانیه ای را عدم پرداخت مناسب به ایده های مطرح شده می داند .

یکی از بخش های جذاب در جشنواره فیلم 100 ثانیه­ای اختصاص سه فیلم به سومالی است و قرار است فیلم "نگون فنگ" که حمایت بشر دوستانه ایران در سومالی را به تصویر می­کشد، در تاریخ 4 اسفند در پردیس سینمایی آزادی اکران ­شود. فیلم مستند "حافظۀ موگادیشو" زندگی پسر بچه­ای را روایت می­کند که تمام روز خودش را سرگرم ساخت مجسمه­های سفالی می­کند.

- برگزاری کارگاه فیلمسازی عباس کیارستمی در اسپانیا و همزمان با جشنواره فیلم ابن‌عربی (ایباف) از دیگر اخبار در حوزه سینمای تجربی بود. این فیلمساز در کارگاه خود به ساده‌ترین روش فیلم می سازند در واقع هنرآموزان یاد می‌گیرند که چگونه از محیط و اطراف خود فیلم بسازند.

- احتمال اکران تهران 1500 در ایام نوروز یکی دیگر از اخبار این هفته بود محمد ابوالحسنی تهیه‌کننده این انیمشین گفت که عوامل تهیه و تولید انیمیشن "تهران 1500" بسیار مصر هستند که این فیلم در ایام نوروز اکران شود، از همین رو منتظر پاسخ قطعی اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد هستیم.

- رونمایی از بازی رایانه ای "گاندو" از دیگر اخبار جذاب بود به این معنا که بازی یارانه ای با کاراکتر "گاندو" برای گروه سنی کودک و نوجوان روانه بازار شده است . این کاراکتر برگرفته از یک تمساح واقعی است که در چابهار زندگی می کند.این تمساح به انسان آزار نمی رساند و گاندو به کاراکتر فانتزی تبدیل شده است.

داستان این انیمیشن از انتقال دوست گاندو به باغ وحش آغاز می شود که این تمساح با شنیدن خبر این جابه جایی بسیار ناراحت می شود. موشی که در همسایگی گاندو زندگی می کند برای نجات این تمساح به قفس او می رود، قفل را باز می کند و گاندو را نجات می دهد. بعد از آزادی گاندو همه حیوان ها از او می خواهند که قفل در قفس های آنها را نیز باز کند تا به گاندو کمک کنند دوست خود را بیابد اما ازاینجا ماجرا راه دیگری را طی می کند.

- برگزاری جشنواره فیلم حسنات از تاریخ 14 تا 17 آبان ماه قطعی شد و قرار است فیلم های سینمایی "مصائب چارلی" ،"فصل باران های موسمی"، "ندارها" و "گلچهره" با مضامینی چون احسان و نیکوکاری در بخش جنبی دومین جشنواره فیلم حسنات نمایش داده می شود.

- اخبار جاری سینمای مستند از این قرار بود که تصویربرداری مستند بلند "شناسنامه"با موضوع تاریخچه ثبت احوال در ایران، به نویسندگی و کارگردانی "سیدمحمدرضا هاشمیان" آغاز شد. فیلم مستند "به سرخی خاک" به کارگردانی آرش یزدانی به سفارش شبکه مستند سیما ساخته شد.

خبر آخر اینکه پژوهش مستند "فیروزه عشق" به کارگردانی صادق داوری‌فر به پایان رسید،هسته اصلی روایت در این فیلم در نگاه نخست برگرفته از عشق زن و مردی است که این دو فرزندی ندارند و در شرایطی که اغلب مردان، روستا را ترک کردند آنها در کنار هم در این روستا زندگی و از معدن فیروزه روزی می‌خورند.