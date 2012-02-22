کمبود 42 میلیون لیتر آب در روستاهای مازندران/ 450 میلیارد اعتبار می خواهیم

دلاور بابازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وجود بخش اعظمی از منابع آبی در دشت های استان اظهار داشت: به دلیل کیفیت نامطلوب و افت سطح استاتیک و دینامیک و فرسودگی تاسیسات نیاز به منابع آبی جایگزین بوده یه طوری که تامین آب پایدار هزار و 735 روستای مناطق دشتی استان با جمعیت یک میلیون و 150 هزار نفری در افق طرح سال 1420 نیاز به 193 میلیون متر مکعب آب است.

وی افزود: با توجه به منابع آبی موجود و پیش بینی رشد جمعیت به میزان 1.9 میلیون نفر، نیاز به افزایش حداقل سه هزار و 300 لیتر آب در ثانیه با حجم 104 میلیون متر مکعب در سال، به ظرفیت منابع آبی موجود است.

بابازاده افزود: دو هزار و 422 روستای بالای 20 خانوار با یک میلیون و 347 هزار نفر جمعیت در مازندران وجود دارد که از مجموع روستاهای استان، دو هزار و 57 روستا با جمعیت یک میلیون و 232 هزار نفر دارای تاسیسات آب شرب هستند و از این تعداهزار و 474 روستا با 315 هزار مشترک تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران هستند.

وی ادامه داد: در مازندران 700 روستای زیر 20 خانوار با 20 هزار و 126 نفر جمعیت وجود دارد و 368 روستا با 114 هزار نفر بالای 20 خانوار فاقد آب شرب هستند.

بابازاده، شاخص بهره مندی جمعیت روستایی مازندران از آب شرب سالم را 73.5 درصد عنوان کرد و گفت: آب شرب مورد نیاز روستاهای مازندران از 315 حلقه چاه با ظرفیت آبدهی سه هزار و 540 لیتر در ثانیه و 131 دهنه چشمه با آبدهی 293 لیتر در ثانیه تامین می شود.

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران، طول خطوط انتقال و توزیع روستاهای آبدار استان را 15 هزار و 400 کیلومتر بیان کرد.

وی گفت: حجم مخازن زمینی و هوایی در روستاهای آبدار استان 134 هزار متر مکعب بوده که 622 باب مخازن ذخیره زمینی و هوایی با حجم 109 هزار متر مکعب در روستاهای تحت پوشش استان وجود دارد.

بابازاده، طول شبکه فرسوده آب شرب در روستاهای تحت پوشش و غیر تحت پوشش مازندران را پنج هزار و 500 کیلومتر برشمرد و افزود: از مجموع شبکه فرسوده آب شرب روستاهای استان، سه هزار کیلومتر در روستاهای تحت پوشش قرار دارد.

وی، اعتبار مورد نیاز برای بازسازی تاسیسات فرسوده آب در روستاهای تحت پوشش مازندران را هزار و 800 میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: برای بازسازی تاسیسات آب شرب روستاهای آبدار غیر تحت پوشش استان، 450 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.