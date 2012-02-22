آموزش 8 هزار نیرو برای انتخابات در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک هیئتهای اجرایی و نظارت و بازرسی حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا افزود: داشتن یک مجلس قوی و سالم یکی از ملزومات حفظ نظام است که به فرموده حضرت امام خمینی (ره) از اوجب واجبات است.

وی با بیان اینکه برگزاری یک انتخابات سالم تکلیفی بر گردن همه دست اندرکاران برگزاری انتخابات است اظهار داشت: برگزاری انتخابات سالم مردم را به حقوقشان می رساند و هرگاه شما زمینه دریافت حق و حقوق مردم را فراهم کردید ، خداوند تبارک و تعالی برای شما اجر و پاداش اخروی می نویسد و دارای جایگاه و منزلت نزد پروردگار خواهید شد.

جمشیدی تأکید کرد: بالا بردن احساس مسئولیت، غافل نشدن از اصول و ارزشها، پرهیز از کم کاری و سستی، فریب دشمن را نخوردن و تحت تأثیر آنها قرار نگرفتن و عمل به فرامین و استراتژی مقام معظم رهبری در انتخابات، می تواند به عنوان راهکارهایی برای برگزاری انتخاباتی قانونمند با حضور حداکثری باشد.

رئیس ستاد انتخابات استان گفت: رعایت چهار شعار قانونمداری، عدالت محوری ، مشارکت حداکثری و امانت داری باید محور اصلی فعالیتهای هیئتهای سه گانه و همه دست اندرکاران انتخابات باشد.

وی همچنین از نهایی شدن شعب اخذ رأی در تمام حوزه های انتخابیه استان و اتمام دوره آموزش نزدیک به 8 هزار نیروی فعال در انتخابات در استان گلستان خبر داد.