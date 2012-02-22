دستگیری 240 سوداگر مرگ در خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان از دستگیری 240 سوداگر مرگ و کشف بیش از 16 کیلوگرم انواع مواد مخدر در اجرای طرح کنترل محورهای مواصلاتی استان خبر داد.



سرهنگ علی شوهانی اظهار کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان در اجرای طرح کنترل محورهای مواصلاتی، راه های اصلی و فرعی و کوره راه ها با هدف تشدید برخورد با عناصر اصلی قاچاق مواد مخدر با تمام توان اطلاعاتی و عملیاتی به اجرای طرح پرداختند.

وی افزود: ماموران پلیس در اجرای طرح، 240 سوداگر مرگ را که در امر قاچاق، توزیع، حمل، مشارکت در حمل، نگهداری و خرده فروشی مواد فعالیت می کردند دستگیر و مقدار 16 کیلو و 404 گرم انواع مواد مخدر را کشف کردند.



شوهانی در ادامه از انهدام یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر توسط ماموران پلیس مبارزه با مخدر شهرستان هندیجان خبر داد و گفت: ماموران پلیس پس از انهدام باند قاچاق مواد مخدر، هفت کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک از قاچاقچیان کشف کردند.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در خصوص دیگر کشفیات در اجرای این طرح گفت: ماموران پلیس در اجرای طرح مذکور دو هزار و 388 عدد انواع قرص روانگردان، سه حقه وافور، دو دستگاه خودور و مقداری ابزار و آلات استعمال مواد مخدر نیز کشف کردند.



اصلاح 150 کیلومتر از شبکه فرسوده آب رامهرمز به اعتبار نیاز دارد

همچنین مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: با اصلاحات انجام شده هنوز 150 کیلومتر از شبکه توزیع آب شهر رامهرمز فرسوده است که برای بازسازی آن به اعتبار نیاز است.



محسن پویا افزود: از مجموع 238 کیلومتر طول شبکه توزیع آب شهر رامهرمز تاکنون حدود 88 کیلومتر آن اصلاح شده و 150 کیلومتر دیگر نیز به اصلاح و بازسازی کلی نیاز دارد.



وی کمبود اعتبار را مهمترین مشکل در اجرای پروژه های آبفای در شهرهای استان عنوان و تصریح کرد: عدم تامین و تخصیص اعتبارات لازم و کافی به طرحهای آب و فاضلاب موجب شده است که بهره برداری از برخی پروژه ها سالها به تعویق بیفتد.



رئیس هیئت مدیره شرکت آبفای خوزستان ادامه داد : اداره آبفا رامهرمز از محل اعتبارات جاری در نیمه نخست سال جاری اقدام به اجرای حدود دو هزار و 500 متر اصلاح و توسعه شبکه کرد که به این ترتیب طول خطوط انتقال آب این شهر به 136 کیلومتر، طول شبکه توزیع آب به 238 کیلومتر، طول خطوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب به 57 کیلومتر رسید.



برپایی نمایشگاه کتاب توسط یکی از دانشجویان در دانشکده ادبیات

از سویی دیگر به همت یکی از دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز نمایشگاه کتاب در محل این دانشکده برپا شده است.



این نمایشگاه از 30 بهمن ماه تا 11 اسفندماه از ساعت 8 صبح تا 20 با ارائه کتابهای درسی و غیردرسی آماده بازدید علاقه مندان است.



این نمایشگاه کتاب توسط علی رسادی مقدم دانشجوی ورودی سال 88 این دانشکده با عرضه کتابهای مختلف و تخفیف 20 تا 30 درصدی برپا شده است.

برپایی نمایشگاه محصولات آموزشی در دانشگاه شهید چمران

همچنین نمایشگاه جامعی از محصولات آموزشی از 6 تا 11 اسفندماه در دانشگاه شهید چمران اهواز برپا می شود.



این نمایشگاه شامل کتابهای درسی، مقالات، استانداردها، کتابهای مرجع، نرم افزارها، فیلمهای آموزشی و آموزش نرم افزارها در بیش از 15 رشته دانشگاهی است که در بازه زمانی اعلام شده در محل دانشکده های فنی مهندسی، علوم و ساختمان معاونت فرهنگی دانشگاه برگزار می شود.



محصولات این نمایشگاه با 30 درصد تخفیف دانشجویی به فروش می رسد.