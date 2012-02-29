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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۷

افزایش بودجه سال آینده سازمان نهضت سوادآموزی

افزایش بودجه سال آینده سازمان نهضت سوادآموزی

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به لایحه بودجه دولت و اعتبارات اختصاص یافته به آموزش و پرورش گفت: بودجه سازمان نهضت سواد آموزی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزایش خوبی یافته است و آموزش و پرورش بیش از ۹برابر اعتبارات گذشته می‌تواند به این دو کمک کند.

نورالله حیدری دستنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح اعتبارات بخش آموزش درلایحه بودجه سال ۹۱ تصریح کرد: افزایش ۲۳ درصدی در اعتبارات مربوط به بخش آموزش و پرورش دیده می شود که در نوع خود قابل توجه است.

وی درباره بودجه نهضت سوادآموزی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال ۹۱ اظهار داشت: بودجه این دو بخش‌ نیز افزایش خوبی یافته است و آموزش و پرورش بیش از ۹ برابر اعتبارات گذشته می‌تواند به این بخش کمک کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: به بحث نوسازی مدارس در بودجه سال گذشته که مرتبط با مکانهای آموزشی است، اعتبار کافی اختصاص نیافته بود در حالی که طبق برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده بود حدود ۴ هزار میلیارد تومان را برای نوسازی مدارس در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد.

کد مطلب 1540977

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