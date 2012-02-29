افزایش بودجه سال آینده سازمان نهضت سوادآموزی

نورالله حیدری دستنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح اعتبارات بخش آموزش درلایحه بودجه سال ۹۱ تصریح کرد: افزایش ۲۳ درصدی در اعتبارات مربوط به بخش آموزش و پرورش دیده می شود که در نوع خود قابل توجه است.

وی درباره بودجه نهضت سوادآموزی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال ۹۱ اظهار داشت: بودجه این دو بخش‌ نیز افزایش خوبی یافته است و آموزش و پرورش بیش از ۹ برابر اعتبارات گذشته می‌تواند به این بخش کمک کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: به بحث نوسازی مدارس در بودجه سال گذشته که مرتبط با مکانهای آموزشی است، اعتبار کافی اختصاص نیافته بود در حالی که طبق برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده بود حدود ۴ هزار میلیارد تومان را برای نوسازی مدارس در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد.