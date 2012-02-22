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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۰

حجت الاسلام خاتمی:

مردم زنجان ولایت مدار و مسجدمحور هستند

مردم زنجان ولایت مدار و مسجدمحور هستند

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان زنجان با بیان اینکه سیر همه موجودات به ولایت اهل بیت(ع) ختم می‌شود گفت: مردم زنجان ولایت مدار و مسجدمحور هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی صبح چهارشنبه در دیدار مشترک هیئت‌های مذهبی با بیان اینکه مجالس امام حسین(ع) مشمول رحمت پروردگار متعال است، افزود: هرکه از منظر عشق صادق دم از ولایت نزند عاقبت رسوا می‌شود.
 
وی ادامه داد: علت اصرار امام حسین (ع) این است که می‌خواهد قیامش حماسی باشد و هر حرکت و جنبش باید دارای هدف، روحیه تقدس‌زدایی، ظلمت‌شکنی، شورآفرینی و شجاعت و صلابت باشد.
 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان افزود: حقیقت ولایت، افتتاح باب عالم هستی و اختتام آن است محل نزول رحمت الهی، آسمان ولایت است و همه موجودات عالم و اعیان ممکنات با خدمت ولایت پا به عرصه حیات نهاده‌اند.
 
وی، با اشاره به این‌که مردم زنجان پشتیبانی ولایت فقیه بوده و قرآن و مسجد محور هستند افزود: هیئت‌های مذهبی زنجان مقید به استفاده از واعظ و روحانی در برنامه‌های خود هستند و این امتیاز منحصر به استان زنجان است.
 
کد مطلب 1540981

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