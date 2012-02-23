نگارش سریال طالبی اردیبهشت تمام می شود/ولایتی؛ مشاور سریال لطیفی

حامد عنقا در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون به همراه مهدی ارگانی مشغول نگارش این مجموعه تلویزیونی هستیم و با برنامه ریزی های انجام شده تا اردیبهشت ماه ه پایان می رسد.

وی افزود: همچنین مشغول تحقیقات سریال خواجه نصیرالدین طوسی هستیم و با اساتید مختلفی در این ارتباط گفتگو کردیم. البته مشاور تاریخی این مجموعه علی اکبر ولایتی است. این سریال در ادامه "نردبام آسمان" است. کارگردانی "خواجه نصیر الیدن طوسی" برعهده محمد حسین لطیفی است.

"آخرین شاه، آخرین دربار" در 40 قسمت به تهیه کنندگی محمود رضوی ساخته خواهد شد و از مجموعه های الف ویژه در تلویزیون محسوب می شود که به سفارش معاونت سیما ساخته خواهد شد. گویا قرار است محمدرضا شریفی نیا و امین حیایی نیز در این سریال بازی کنند که پیش از این در فیلم سینمایی "قلاده های طلا" با طالبی همکاری داشته اند.

سید محمود رضوی نیز تا کنون تهیه کنندگی "درباره الی" و "خیابانهای آرام" را برعهده داشته است و همچنین مجموعه تلویزیونی "نون و ریحون" به کارگردانی فرزاد موتمن از آخرین تولیدات تلویزیونی وی است.