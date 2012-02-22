اسامی 48 نامزد نمایندگی مجلس نهم در سیستان و بلوچستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان اسامی 48 نفر از نامزدهای تایید صلاحیت شده در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان را اعلام کرد.

اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه زاهدان:

حسینعلی شهریاری، فداحسین مالکی، ناصر کاشانی، محمد علی حیدری، محمد صبور نهتانی، حمید گلسرخی، یوسف کیخا، خداداد گرگیچ، غلامرضا باغبانی، محمد گل عیسی زایی، عبدالسلام پاکزاد و زهرا حیدری ( انصراف)

حوزه انتخابیه سیستان:

غلامرضا نوری، عباسعلی نورا، رضا نجفی، غلامرضا ضیایی، عباس میرحسینی، حسین اکبری مقدم، احمد علی کیخا، سید باقر حسینی، حلیمه عالی، مسعود میر و حسین زاهدی

حوزه انتخابیه خاش:

حمید رضا پشنگ، خدابخش کرد تمندانی، عبدالناصر ریگی، اسحق مقدم، محمد رفیع کرد سنگانی و آصف شهنوازی ( انصراف)

حوزه انتخابیه سراوان:

سعید ملازهی، هدایت الله میرمرادزهی، الیاس رضاییان زاده، موسی سپاهیان، عبدالعزیز جمشید زهی و خدابنده حسین بر

حوزه انتخابیه ایرانشهر:

غلام محمد بامری، عبدالوهاب کاویان پور، فیض الرحمان رسولی زاده، عبدالناصر درخشان، ابراهیم افرازه، حسن بامری، ولی محمد بامری، دادرحمن بامری و محمد سعید اربابی

حوزه انتخابی چابهار:

آزیر بلوچ، مهین اسماعیل زایی، سید محمد خانه زایی و یعقوب جدگال

در نهایت هشت نماینده از حوزه‌ های نمایندگی سیستان و بلوچستان با رای مردم به مجلس شورای اسلامی راه پیدا می ‌کنند.