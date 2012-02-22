تالابهای بختگان و طشک در انتظار تخصیص حقابه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری افزود: با هماهنگیهای صورت گرفته سازمان آب فارس متعهد شده تا در اولین بارش حقابه این دو دریاچه را رهاسازی کند.

وی با بیان اینکه خشک شدن این تالابها تاثیر فراوان بر وضعیت اقلیمی استان داشته، یادآور شد: خشکسالیهای چند سال اخیر در استان فارس باعث تغییر در مباحث اقلیمی و مهاجرت از شهرها و روستاهای اطراف این تالابها شده است.

هیچ انقراض محیط زیستی در فارس نداریم

مدیر کل محیط زیست استان فارس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه طی شش سال گدشته فعالیتهای فراوانی در راستای حفظ محیط زیست انجام شده، افزود: قبل از انقلاب شاهد از بین رفتن شیر دشت ارژن بودیم در حالیکه امروز حفظ و تکثیر گونه های حیوانی در دستور کار قرار دارد.

کارنامی تصریح کرد: 359 راس گوره خر در منطقه بهرام گور و منطه بمو تحت نظر قرار دارند.

وی افزود: تکثیر و صیانت از هوبره با موفقیتهای فراوانی نیز صورت گرفت.