برگزاری انتخابات قانونمند بیانگر فرهنگ اسلامی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله مهمان نواز در جلسه شوری فرهنگ عمومی خراسان شمالی که با حضور مسئولین استانی و 26 کاندیدای تایید شده برای انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد گفت: مسئله انتخابات یکی از مسائل مهم و اثرگذار برای اداره کشور است.

امام جمعه بجنورد با بیان اینکه دستورالعمل و اساس انتخابات بر پایه تعلیمات و دستورهای اسلامی است افزود: آنچه مایه افتخار ملت عزیز ایران می شود این است که با برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند فرهنگ والای اسلامی خویش را به ملت های دنیا نشان دهند.

وی گفت: در نظامی که بر پایه اسلام قرار گرفته و هویت مردم آن اسلامی است، باید انتخابات در شان و منزلت حکومت اسلامی برگزار شود.

وی با اشاره به تلاش دشمنان در جهت تحریم و عدم مشارکت مردم در انتخابات گفت: ملت مسلمان ایران باید با مشارکت حداکثری خود، نمایندگانی صالح و آشنا به مسائل روز را به خانه ملت بفرستد.

وی تصریح کرد: این حضور موجبات شکست و انفعال دشمنان جمهوری اسلامی را در پی خواهد داشت.

رییس ستاد انتخابات استان نیز در این جلسه گفت: انتخابات بهترین راه انتقال قدرت، مسئولیت و مدیریت در کشور بوده و رایج ترین شیوه اعمال اراده مردم در اداره کشور است.

سید کریم سجادی افزود: ستاد انتخابات استان تلاش می کند با رعایت دقیق قانون انتخابات، زمینه را برای مشارکت آزادانه مردم در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فراهم کند.

وی از مردم فهیم و با بصیرت استان خواست تا با مشارکت فعالانه در این حماسه ملی، در روز 12 اسفند نیز با مشارکت حداکثری برگ زرین دیگری بر کارنامه درخشان خراسان شمالی بیافزایند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: انتخابات موجب اعتلای نظام و زمینه ساز رشد و شکوفایی کشور می شود.

حسین ثابت قدم وحید اظهار امیدواری کرد: با تعامل، همدلی و هم افزایی مدیران دستگاههای اجرایی استان و حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای و انتخاب نمایندگانی ولایتمدار و صالح ، شاهد مجلسی مقتدر و کارا در دوره آینده باشیم.