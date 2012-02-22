برپایی همایش خیران کتابخانه ساز/ افتتاح بخش کودک کتابخانه خلیل شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بهشهر با حضور فرماندار، روسای ادارت و رئیس اداره کتابخانه عمومی شهرستان بهشهر تشکیل شد.

این جلسه با دستور جلسه تشکیل انجمن خیران کتابخانه ساز شهرستان بهشهر ، ارتقای شاخصهای کتابخوانی و گسترش فعالیتهای فوق برنامه در کتابخانه عمومی برگزار شد و مصوباتی داشت.

در این جلسه انجمن مصوب شد در اردیبهشت سال 91 اولین همایش خیران کتابخانه ساز شهرستان برگزار شود.

افتتاح بخش کودک کتابخانه عمومی خلیل شهر

جلسه انجمن کتابخانه عمومی خلیل شهر بهشهر، با دستورات جلسه، ارائه گزارش ازطرح کتاب من، تصمیم گیری در خصوص افزایش حق عضویت و برنامه ریزی جهت افتتاح بخش کودک انجام شد.

در این جلسه مصوب شد در تاریخ 20 اسفند، با حضور فرماندار شهرستان بخش کودک رسما افتتاح شود.

شهرداری خلیل شهر مکلف به پرداخت هزینه محوطه سازی روبروی کتابخانه شد.