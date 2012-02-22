فرایند تحریم های غرب علیه ایران دیکتاتورمآبانه و کاملا غیردموکراتیک است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی در توضیح این سخن گفت هیچ یک از قطعنامه ها و تصمیمات اتخاذ شده تحریمی سران غرب علیه ایران، به رفراندوم ملی گذاشته نشد. حتی بر مبنای یک نظر سنجی دقیق از افکار عمومی کشور خودشان نیز صورت نپذیرفت.

وی افزود: هیچ کدام از این تحریم ها در پارلمان های ملی کشورهای اروپایی به تصویب نمایندگان این مجالس نرسید. بر عکس این تصمیمات، برخی از نظر سنجی های خود منابع غربی نشان می دهد که افکار عمومی بسیاری از این کشورها به ویژه در شرایط بحران اقتصادی اخیر، مخالف اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران هستند. شهروندان یونانی، اسپانیایی، ایتالیایی و فرانسوی هرگز حاضر نیستند در شرایط بحران فعلی انرژی و گرانی سوخت، از مالیات خود برای تعمیر پالایشگاه ها برای دریافت نفت غیر ایرانی، هزینه اضافی پرداخت کنند.

معاون وزیر خارجه عنوان کرد: غربی ها که این همه مدعی دموکراسی و احترام به آرای مردم هستند تا کنون حاضر نشدند این تحریم های ضد ایرانی خود را در معرض آرا و نظرات مردم کشور خود قرار بدهند. غربی هاچنین تصمیماتی را صرفا تحت فشار صهیونیست ها اتخاذ کردند.

قشقاوی افزود: ماهیت دیپلماسی کنونی غرب علیه ایران، احساساتی، ایدئولوژیک و دشمن محورانه بوده و به وضوح منافع ملی خود را در تحریم ایران نادیده گرفته اند.

قشقاوی در پاسخ به سئوال یکی از اساتید دانشگاه پیرامون اتهامات تروریستی اخیر علیه ایران در کشورهایی نظیر هند، گرجستان و تایلند گفت: ایران با این کشورها بهترین روابط دوستانه مردمی و سیاسی را دارد. تا جایی که سال گذشته با گرجستان لغو کامل روایدد کرده ایم، هندی ها نیز صراحتا علیه تحریم خرید نفت ایران، موضع گیری مثبتی داشته و رابطه با تایلند نیز کاملا مردمی و ریشه 400 ساله دارد. چگونه ممکن است جمهوری اسلامی ایران در اینگونه کشورهای دوست، متهمانی را که به اعتراف رسانه های خودشان هیچگونه سنخیت فرهنگی و دینی با فضای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران ندارند به عنوان عوامل تروریست اعزام کند؟ ایران چه سودی از این گونه اقدامات کودکان و شکست خورده می برد و اصولا کشور مقتدر ما چه نیازی به اینگونه اقدامات دارد؟

در پایان این نشست مسئولان بین المللی دانشگاه های مختلف سئوالات متعدد سیاسی، کنسولی و ارتباط بین المللی با دانشگاه های سراسر جهان مطرح کردند که پاسخ مناسب ارائه شد.