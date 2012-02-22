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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

قناعت:

کلیات سند آمایش آب گلستان تصویب شد

کلیات سند آمایش آب گلستان تصویب شد

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان اعلام کرد: با توجه به نیازهای استان به آب در طولانی مدت، کلیات سند آمایش آب در افق 1420 تصویب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی استان گفت: همچنین نیم درصداعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان برای هوشمندسازی مدارس اختصاص پیدا خواهد کرد.

وی افزود: این اعتبارات برای تأمین حداقل های هوشمندسازی مدارس در اختیار نوسازی مدارس استان قرار می گیرد.

استاندار گلستان اظهار داشت: دستگاه هایی مانند برق، پخش فرآورده های نفتی، مخابرات و غله که دارای عتبارت استانی نیستند نیز باید در این کار سهیم باشند.

وی عنوان کرد: در صورت عدم برگزاری جلسه شورای برنامه ریزی تا پایان سال، ارگروه زیربنایی و. شهرسازی می تواند مصوبات خود را جهت اجرا به دستگاه های مجری ابلاغ شود.

قناعت اذعان داشت: از هم اکنون اعضای کارگروه ها برنامه های کاری خود را به دبیرکارگوه اعلام کنند و پیگیر مصوبات سالجاری کارگروه نیز باشند.

وی گفت: کارگروه ها همچنین جلسات خود را به طور منظم برگزار کنند و اطلاعات مکتوب خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

کد مطلب 1540995

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