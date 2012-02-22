کلیات سند آمایش آب گلستان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی استان گفت: همچنین نیم درصداعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان برای هوشمندسازی مدارس اختصاص پیدا خواهد کرد.

وی افزود: این اعتبارات برای تأمین حداقل های هوشمندسازی مدارس در اختیار نوسازی مدارس استان قرار می گیرد.

استاندار گلستان اظهار داشت: دستگاه هایی مانند برق، پخش فرآورده های نفتی، مخابرات و غله که دارای عتبارت استانی نیستند نیز باید در این کار سهیم باشند.

وی عنوان کرد: در صورت عدم برگزاری جلسه شورای برنامه ریزی تا پایان سال، ارگروه زیربنایی و. شهرسازی می تواند مصوبات خود را جهت اجرا به دستگاه های مجری ابلاغ شود.

قناعت اذعان داشت: از هم اکنون اعضای کارگروه ها برنامه های کاری خود را به دبیرکارگوه اعلام کنند و پیگیر مصوبات سالجاری کارگروه نیز باشند.

وی گفت: کارگروه ها همچنین جلسات خود را به طور منظم برگزار کنند و اطلاعات مکتوب خود را به دبیرخانه ارسال کنند.