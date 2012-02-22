  1. بین الملل
  2. سایر
۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۹

النخیل بررسی کرد؛

نقش مخرب قطر در منطقه با پشتوانه آمریکا/ دوحه بحران سازی می کند

نقش مخرب قطر در منطقه با پشتوانه آمریکا/ دوحه بحران سازی می کند

یک پایگاه عرب زبان با اشاره به نقش مخرب فزاینده قطر در منطقه و امور بین الملل آن را با پشتوانه خارجی میسر دانسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل در مطلبی با عنوان "نقش مخرب قطر" آورده است: ناظران امور بر این باورند که نقش منفی قطر در خاورمیانه رو به افزایش است و این کشور علاوه بر دخالت در امور داخلی بیشتر کشورهای عربی در بازارهای مالی جهانی نیز دخالت می کند.

پایگاه مذکور بیان کرد: این ناظران معتقدند که نقشی که قطر به دنبال ایفای آن است هزاران بار از حجم این کشور کم مساحت و با توجه به تعداد ساکنان آن بزرگتر است و در واقع این نقش فراتر از حد و اندازه این کشور است.

این پایگاه می افزاید: ناظران بر این باورند که قطر به تنهایی نمی تواند چنین نقشی ایفا کند بلکه با تحریک کشورهای خارجی به ویژه آمریکا دست به دخالت گسترده در امور کشورهای دیگر می زند.

پایگاه مذکور به نقل از روزنامه گاردین انگلیس آورده است: دوحه خواهان بحران در کشورهای عربی است.

النخیل به نقل از "فرانکلین لمپ" روزنامه نگار آمریکایی می افزاید: قطر با ارسال سلاح و گروههای مسلح لیبی به سوریه از طریق ترکیه به بی ثباتی در منطقه ضربه می زند که این خطر بزرگی در منطقه است.

پایگاه فوق نوشت: روز به روز بر دامنه مخالفتها با نقش مخرب قطر در منطقه افزایش می یابد و واقعه اخراج امیر قطر از موریتانی، تظاهرات اعتراضی در مصر و تونس و گسترش اظهارات تنفر آمیز در بیشتر کشورهای عربی گواه این مدعاست.

این پایگاه در پایان ذکر کرد: پیشنهاد امیر قطر برای اعزام نیروی عربی به سوریه با توجه به وقایع لیبی که قطر موفقیت بزرگی در آن داشت انجام می شود.

کد مطلب 1540996

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها