نقش مخرب قطر در منطقه با پشتوانه آمریکا/ دوحه بحران سازی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل در مطلبی با عنوان "نقش مخرب قطر" آورده است: ناظران امور بر این باورند که نقش منفی قطر در خاورمیانه رو به افزایش است و این کشور علاوه بر دخالت در امور داخلی بیشتر کشورهای عربی در بازارهای مالی جهانی نیز دخالت می کند.

پایگاه مذکور بیان کرد: این ناظران معتقدند که نقشی که قطر به دنبال ایفای آن است هزاران بار از حجم این کشور کم مساحت و با توجه به تعداد ساکنان آن بزرگتر است و در واقع این نقش فراتر از حد و اندازه این کشور است.

این پایگاه می افزاید: ناظران بر این باورند که قطر به تنهایی نمی تواند چنین نقشی ایفا کند بلکه با تحریک کشورهای خارجی به ویژه آمریکا دست به دخالت گسترده در امور کشورهای دیگر می زند.

پایگاه مذکور به نقل از روزنامه گاردین انگلیس آورده است: دوحه خواهان بحران در کشورهای عربی است.

النخیل به نقل از "فرانکلین لمپ" روزنامه نگار آمریکایی می افزاید: قطر با ارسال سلاح و گروههای مسلح لیبی به سوریه از طریق ترکیه به بی ثباتی در منطقه ضربه می زند که این خطر بزرگی در منطقه است.

پایگاه فوق نوشت: روز به روز بر دامنه مخالفتها با نقش مخرب قطر در منطقه افزایش می یابد و واقعه اخراج امیر قطر از موریتانی، تظاهرات اعتراضی در مصر و تونس و گسترش اظهارات تنفر آمیز در بیشتر کشورهای عربی گواه این مدعاست.

این پایگاه در پایان ذکر کرد: پیشنهاد امیر قطر برای اعزام نیروی عربی به سوریه با توجه به وقایع لیبی که قطر موفقیت بزرگی در آن داشت انجام می شود.