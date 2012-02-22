  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۴

داوود پور در گفتگو با مهر:

لیست جبهه متحد اصولگرایان چهارمحال و بختیاری پنجم اسفند اعلام می شود

لیست جبهه متحد اصولگرایان چهارمحال و بختیاری پنجم اسفند اعلام می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان چهارمحال و بختیاری گفت: لیست جبهه متحد اصولگرایان استان پنجم اسفندماه اعلام می شود.

حشمت الله داوود پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جمع بندی نظرات انجام شده و لیست کاندیداهای انتخابی این جبهه پنجم اسفندماه اعلام می شود.

وی بیان داشت: لیست اصولگرایان چهار محال و بختیاری از افراد با تجربه و متدین تشکیل شده است.

سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان چهار محال و بختیاری تصریح کرد: مردم استان چهار محال و بختیاری مردمی ولایی و انقلابی هستند وتاکنون در تمام صحنه های انتخاباتی حضور یرشور و حماسی داشته اند.

وی تاکید کرد: امیدواریم حضور مردم در این انتخابات بیش از پیش بیشتر باشد و این حضور مشتی بر دهان دشمنان نظام اسلامی ایران باشد.

کد مطلب 1540998

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها