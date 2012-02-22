لیست جبهه متحد اصولگرایان چهارمحال و بختیاری پنجم اسفند اعلام می شود

حشمت الله داوود پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جمع بندی نظرات انجام شده و لیست کاندیداهای انتخابی این جبهه پنجم اسفندماه اعلام می شود.

وی بیان داشت: لیست اصولگرایان چهار محال و بختیاری از افراد با تجربه و متدین تشکیل شده است.

سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان چهار محال و بختیاری تصریح کرد: مردم استان چهار محال و بختیاری مردمی ولایی و انقلابی هستند وتاکنون در تمام صحنه های انتخاباتی حضور یرشور و حماسی داشته اند.

وی تاکید کرد: امیدواریم حضور مردم در این انتخابات بیش از پیش بیشتر باشد و این حضور مشتی بر دهان دشمنان نظام اسلامی ایران باشد.