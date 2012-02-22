شاپورزاده از استیل آذین به فیفا شکایت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شاپورزاده به دلیل پرداختن نشدن بخشی از مطالباتش از سوی مسئولان باشگاه استیل آذین و احقاق حقوق قانونی‌اش، به فدراسیون جهانی فوتبال فیفا شکایت کرد.

این بازیکن که در ماه‌های اخیر تلاش‌هایی را برای پیگیری قانونی و دریافت مسالمت آمیز مطالباتش از باشگاه استیل آذین انجام داده بود، به دلیل نتیجه بخش نبودن این اقدام‌ها، به فیفا شکایت کرد.

مهاجم پیشین استیل آذین و تیم ملی، در نخستین فصل حضورش به همراه استیل آذین در لیگ برتر 40 درصد مبلغ قراردادش را دریافت نکرده بود. مسئولان این باشگاه طی یک فقره چک، 20 درصد از این مبلغ را به وی پرداخته بودند اما این چک نیز پاس نشد.

همچنین این بازیکن هیچ مبلغی به خاطر حضورش در نیمه نخست فصل جاری مسابقات لیگ دسته اول، در تیم استیل آذین دریافت نکرده و در پایان نیم فصل این رقابت‌ها از این تیم سمنانی جدا شد.

امیر شاپورزاده پیشینه حضور در تیم‌های دوم هامبورگ، هانزاروستوک، اف.اس.وی فرانکفورت آلمان و استیل‌آذین را دارد.