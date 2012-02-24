پلیس نیویورک از دانشجویان مسلمان جاسوسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، مقامات پلیس نیوجرسی از جمله نیوارک میور کوری بوکر و سناتور رابرت منونز خواستار بررسی اقدامات دپارتمان پلیس نیویورک برای نظارت بر مسلمانان در این ایالت شدند.

دفتر دادستان کل نیوجرسی نیز اعلام کرده که این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

همچنین اتحادیه آزادیهای مدنی نیویورک اظهار داشت که پلیس شهر یک حکم دادگاه فدرال را که جاسوسی گروه های سیاسی که سازمانهای دانشجوی اسلامی در آن حضور دارند را محدود کرده است.

کوری بروکر شهردار شهر نوارک اظهار داشت: به نظر می رسد که عملیات دپارتمان پلیس نیویورک در شهر ما دربرگیرنده جاسوسیهای مخفیانه از ساکنان نوارک و کارگران براساس اعتقادات دینی آنها است.

این درحالی است که پل براون سخنگوی پلیس نیویورک دیروز (پنجشنبه 4 اسفند ماه) از تلاشهای دپارتمان اطلاعات پلیس نیویورک دفاع کرد و اظهار داشت که افسران پلیس از قانون پیروی کرده و براساس راهبردهای اجرای قوانین فدرال عمل کرده اند و در این میان هیچ کس برپایه اعتقادات دینی خودهدف گرفته نشده است.

وی مدعی شد: ما در حال جمع کردن اطلاعات قانونی برای درک بهتر این هستیم که جریان تروریسم از کدام کشورها سرچشمه می گیرد تا براساس این امر از اقدامات دیگر پرهیز کنیم.

گروه های حقوق مدنی مسلمانان اقدامات پلیس را در رابطه با دانشجویان مسلمان تقبیح کرده و آن را نقض حقوق مدنی و دینی دانشجویان دانستند.

اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا از نیوجرسی و چهارده گروه در نیوجرسی نامه ای به فرماندار نیوجرسی ارسال کرده و از وی خواسته اند درباره جاسوسی های دپارتمان پلیس نیویورک در جوامع اسلامی از جمله مسجدی در انگلوود تحقیق کند.

انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه راتلج نیز ستاد اینترنتی راه اندازی کرده و از مدیران این دانشگاه خواسته اند اطلاعات خود را در این زمینه مطرح کنند تا سایرین نیز دریابند چرا دپارتمان پلیس نیویورک دست به این اقدام زده است.