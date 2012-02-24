کشف یک میلیون و پانصد هزار لیتر سوخت قاچاق/ هلاکت 9 شرور

سردار عباس عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیتهای این نیرو در بهمن ماه اظهار داشت:ماموران مرزبانی در یازدهمین ماه از سال جهاد اقتصادی موفق شدند طی توقیف چند فروند شناور و خودروی قاچاقچیان از خروج یک میلیون و پانصد هزار لیتر انواع فرآورده های نفتی از کشور جلوگیری کرده و آن را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.

وی با تاکید بر برخورد قاطع مرزبانی با عابران غیرمجاز تاکید کرد: در این مدت ماموران مستقر در هنگ مرزی با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی و گشت و کمین موفق شدند بیش از 250 عابر غیر مجاز را دستگیر و از کشور طرد کنند.

به گفته معاون هماهنگ کننده مرزبانی، ماموران توانستند با تقویت هنگ مرزی و پایگاههای دریابانی 414 هزار پاکت سیگار خارجی قاچاق را کشف و ضبط کنند.

عطایی با اشاره به وقوع 20 درگیری مسلحانه با اشرار در بهمن ماه گفت: مرزداران در این مدت 20 درگیری مسلخانه با اشرار داشتند که 9 نفر از اشرار به هلاکت رسیدند و 4 نفر نیز دستگیر شدند.

