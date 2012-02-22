به گزارش خبرنگار مهر، محمود مظفر در حاشیه گردهمایی معاونین امداد و نجات سراسر کشور در قم به خبرنگاران با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت: زمان حضور نجات گران در صحنه حوادث از 17 دقیقه به 12 دقیقه کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: در نظر داریم تا این زمان را به هشت دقیقه کاهش دهیم.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور هدف از این گردهمایی را شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ذکر کرد.
مظفر ادامه داد: در این گردهمایی برنامه های نوروزی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور مطرح و بررسی می شود.
وی اظهار داشت: طرح نوروزی جمعیت هلال احمر از 20 اسفندماه آغاز و تا 14 فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور از کاهش زمان حضور نجات گران جمعیت هلال احمر در صحنه های حوادث خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمود مظفر در حاشیه گردهمایی معاونین امداد و نجات سراسر کشور در قم به خبرنگاران با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت: زمان حضور نجات گران در صحنه حوادث از 17 دقیقه به 12 دقیقه کاهش پیدا کرده است.
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