به گزارش خبرنگار مهر، محمود مظفر در حاشیه گردهمایی معاونین امداد و نجات سراسر کشور در قم به خبرنگاران با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت: زمان حضور نجات گران در صحنه حوادث از 17 دقیقه به 12 دقیقه کاهش پیدا کرده است.



وی افزود: در نظر داریم تا این زمان را به هشت دقیقه کاهش دهیم.



رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور هدف از این گردهمایی را شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ذکر کرد.



مظفر ادامه داد: در این گردهمایی برنامه های نوروزی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور مطرح و بررسی می شود.



وی اظهار داشت: طرح نوروزی جمعیت هلال احمر از 20 اسفندماه آغاز و تا 14 فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.