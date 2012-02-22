نامزدها و طرفداران پایبند قانون باشند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش"انتخابات، مشارکت، امنیت و اقتدار نظام" و در حضور کاندیداهای نهایی انتخابات مجلس در استان و نمایندگان ستادهای آنها افزود: از بین تقریبا هر 10 نفر کاندیداها در گلستان تنها یک نفر به مجلس نهم راه می یابد.

وی تاکید کرد: تمام کاندیداها و هوادارانشان باید ملتزم به نتیجه اعلامی نهایی باشند و از خط قانون عبور نکنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: در انتخابات ریاست جمهوری دشمن به دنبال ایجاد چالش در مرکز کشور بود اما در انتخابات آتی مجلس دشمنان نظام به دنبال بوجود آوردن چالش و مشکل آفرینی در پیرامون هستند و به صورت شهرستانی عمل خواهند کرد که انشاالله با حضور حداکثری و آگاهانه مردم این امید دشمن نیز به یأس تبدیل خواهد شد.

وی اضافه کرد: این یک هشدار جدی است که مبادا ما با از دست دادن مدیریتمان در فضای تبلیغات در حوزه ارتباط دائمی و مستمر و توجیه و تبیین، میدان را در اختیار دشمن قرار دهیم.

جمشیدی اظهار داشت: حضور حداکثری، قانونمداری، امانتداری و عدالت محوری استراتژی نظام و مقام معظم رهبری در انتخابات است و اگر با همت همه ما این ویژگیها محقق شود شاهد پایداری نظام دینی، عزت و اقتدار ملی، انسجام و وحدت عمومی، امید به آینده در مردم و بهره مندی مردم از آنچه شما به دنبالش هستید، خواهیم بود.

وی با بیان اینکه اتنخابات را خود مردم مدیریت می کنند افزود: از روز سوم دی ماه و همزمان با ثبت نام داوطلبین، هیئتهای اجرایی متشکل از افرادی از دل مردم در 27 حوزه اصلی و فرعی استان گلستان شکل گرفت زیرا به فرموده امام راحل "مردم ولی نعمتند " و ما مدعی هستیم که درنظام اسلامی ما دموکراسی و مردم سالاری دینی حاکم است.

رئیس ستاد انتخابات استان در خصوص تایید صلاحیتها گفت: در تایید صلاحیتها در هیئتهای اجرایی و نظارت اینکار با نگاه مساعدت و مضاعدت صورت پذیرفت تا جایی که در بعضی موارد ما رسمأ در دفاع از کاندیداهایی که صلاحیتشان رد شد، وارد عمل شده و از آنها دفاع کردیم، با این نگاه که معتقدیم فضای انتخابات باید دوستانه و صمیمی، رقابتی و حداکثری باشد.

وی عنوان کرد: عمل به قانون و ایجاد فضای اعتماد و اطمینان وظیفه همه مجریان است و ما این فضا را در حد توانمان ایجاد کرده و ادامه می دهیم و تا امروز بنا به قضاوت و گزارش وزارت کشور تا به اینجای کار استان گلستان دارای فضای امن و آرامی برای برگزاری انتخابات است.

جمشیدی در پایان بر حضور حداکثری، رعایت قانونمداری و ایجاد فضای رقابتی سالم در انتخابات 12 اسفند تاکید کرد.