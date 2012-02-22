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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۰

جمشیدی:

نامزدها و طرفداران پایبند قانون باشند

نامزدها و طرفداران پایبند قانون باشند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات گلستان خطاب به نامزدهای انتخابات گفت: شما زبان گویای نظام و مستدل قوانین هستید که باید هوادارانتان را به گونه ای مدیریت کنید که اگر کسی رأی نیاورد، به فرایند قانونی برگزاری انتخابات پایبند باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش"انتخابات، مشارکت، امنیت و اقتدار نظام" و در حضور کاندیداهای نهایی انتخابات مجلس در استان و نمایندگان ستادهای آنها افزود: از بین تقریبا هر 10 نفر کاندیداها در گلستان تنها یک نفر به مجلس نهم راه می یابد.

وی تاکید کرد: تمام کاندیداها و هوادارانشان باید ملتزم به نتیجه اعلامی نهایی باشند و از خط قانون عبور نکنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: در انتخابات ریاست جمهوری دشمن به دنبال ایجاد چالش در مرکز کشور بود اما در انتخابات آتی مجلس دشمنان نظام به دنبال بوجود آوردن چالش و مشکل آفرینی در پیرامون هستند و به صورت شهرستانی عمل خواهند کرد که انشاالله با حضور حداکثری و آگاهانه مردم این امید دشمن نیز به یأس تبدیل خواهد شد.

وی اضافه کرد: این یک هشدار جدی است که مبادا ما با از دست دادن مدیریتمان در فضای تبلیغات در حوزه ارتباط دائمی و مستمر و توجیه و تبیین، میدان را در اختیار دشمن قرار دهیم.

جمشیدی اظهار داشت: حضور حداکثری، قانونمداری، امانتداری و عدالت محوری استراتژی نظام و مقام معظم رهبری در انتخابات است و اگر با همت همه ما این ویژگیها محقق شود شاهد پایداری نظام دینی، عزت و اقتدار ملی، انسجام و وحدت عمومی، امید به آینده در مردم و بهره مندی مردم از آنچه شما به دنبالش هستید، خواهیم بود.

وی با بیان اینکه اتنخابات را خود مردم مدیریت می کنند افزود: از روز سوم دی ماه و همزمان با ثبت نام داوطلبین، هیئتهای اجرایی متشکل از افرادی از دل مردم در 27 حوزه اصلی و فرعی استان گلستان شکل گرفت زیرا به فرموده امام راحل "مردم ولی نعمتند " و ما مدعی هستیم که درنظام اسلامی ما دموکراسی و مردم سالاری دینی حاکم است.

رئیس ستاد انتخابات استان در خصوص تایید صلاحیتها گفت: در تایید صلاحیتها در هیئتهای اجرایی و نظارت اینکار با نگاه مساعدت و مضاعدت صورت پذیرفت تا جایی که در بعضی موارد ما رسمأ در دفاع از کاندیداهایی که صلاحیتشان رد شد، وارد عمل شده و از آنها دفاع کردیم، با این نگاه که معتقدیم فضای انتخابات باید دوستانه و صمیمی، رقابتی و حداکثری باشد. 

وی عنوان کرد: عمل به قانون و ایجاد فضای اعتماد و اطمینان وظیفه همه مجریان است و ما این فضا را در حد توانمان ایجاد کرده و ادامه می دهیم و تا امروز بنا به قضاوت و گزارش وزارت کشور تا به اینجای کار استان گلستان دارای فضای امن و آرامی برای برگزاری انتخابات است.

جمشیدی در پایان بر حضور حداکثری، رعایت قانونمداری و ایجاد فضای رقابتی سالم در انتخابات 12 اسفند تاکید کرد. 

کد مطلب 1541013

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