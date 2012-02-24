مسابقات جوجیستوی قهرمانی کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با حضور 15 تیم از سراسر کشور در سالن سرباز تهران برگزار شد که طی آن تیمهای تهران، البرز و فارس به ترتیب عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
دربخش کاتا نیز تیم ابوذر منتظری و عمار منبینی از خراسان رضوی به عنوان قهرمانی رسیدند و تیمهای فارس (بیژن شرانی و محمد کاظمزاده) و خراسان شمالی (جواد عادلیانفرد و سعید مومنی فرد) دوم و سوم شدند.
- نتایج این مسابقات در اوزان مختلف به شرح زیر است:
وزن 55- کیلوگرم:
1- مهدی هادیها (تهران)، 2- بیژن شیری (فارس) و 3- شهاب الدین عابدینی (گیلان) و حسین عیدآبادی (کرمان)
وزن 62- کیلوگرم:
1- حمید حیدری (تهران)، 2- احمدرضا عیدی (البرز) و 3- محمد کاظمزاده (فارس) و محسن مهربان (کرمانشاه)
وزن 69- کیلوگرم:
1- محسن غفار (تهران)، 2- امیرحسین خادمیان (تهران) و 3- علی سیروس (فارس) و محمد صادق فاخته (خراسان رضوی)
وزن 77- کیلوگرم:
1- ایمان حاجی هاشمی (تهران)، 2- سیدمحمدرضا سعیدی مدنی (تهران) و 3- جمشید شفیعی (کرمان) و علی حسن پور (اصفهان)
وزن 85- کیلوگرم:
1- مسعود جلیلوند (البرز)، 2- محمدرضا جنگی (بوشهر) و 3- خلیلی غفوریان (خراسان رضوی)
وزن 94 - کیلوگرم:
1- محسن حمیدی (تهران)، 2- غلامحسن دواتگر (گیلان) و 3- پوریا بهزادی (فارس) و وحید شکری (البرز)
وزن 94+ کیلوگرم:
1- مجتبی اکبری (تهران)، 2- فواد جعفری (فارس) و 3- کیوان جمشیدی (کرمانشاه) و حامد حسینی (تهران)
در پایان چهارمین دوره مسابقات جوجیستوی قهرمانی کشور تیم کرمان به عنوان برترین تیم اخلاق این دوره از رقابتها معرفی شد.
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