ارتفاع برف در شهر چلگرد کوهرنگ 12 سانتیمتر است

ستار فرهادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارتفاع برف در شهر چلگرد کوهرنگ در حدود 20 سانتیمتر بود که بر اثر گرمای هوا و آب شدن برفها هم اکنون به 12 سانتیمتر رسیده است.

وی افزود: ارتفاع برف در کوهستانهای این شهرستان در حدود دو متر است.

بخشدار مرکزی کوهرنگ افزود: اگرچه بارش برف را در اواخر هفته گذشته داشتیم اما بارش برف مناسب و استاندارد در پیست اسکی کوهرنگ جمع نشد و دیگر این پیست راه اندازی نمی شود.

شهرستان کوهرنگ یکی از شهرستانهای برف خیز کشور است وتو لید کننده بیش از هشت درصد آب کشور است.

شهرستان کوهرنگ در فاصله 80 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری قرار دارد.