لیست انتخاباتی جامعه کارگری آذربایجان شرقی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم صادق زاده روز چهارشنبه در گفتکو با خبرنگاران گفت: ایجاد شور و نشاط انتخاباتی هدف این تشکل کارگری است و به تبع تلاش می شود همه فعالان این عرصه و همچنین بازنشستگان نیز در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی حضوری چشمگیر داشته باشند.
وی افزود: بر همین اساس نشستهای متعددی را با کاندیداهای شرکت کننده در این انتخابات با تشکیل شورای سیاستگذاری خانه کارگر آذربایجان شرقی برگزار و مواضع آنان را نسبت به قشر کارگر و بازنشستگان بررسی کردهایم و لیست نهایی خود را مشخص کرده ایم که به شرح زیر می باشد:
حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو
رضا رحمانی، محمد حسین فرهنگی، مسعود پزشکیان، علیرضا منادی، جمشید تقیزاده، محمد اسمعیل سعیدی
حوزه انتخابیه مرند و جلفا
کریم شافعی
حوزه انتخابیه مراغه و عجبشیر
یوسف نجفی
حوزه انتخابیه ملکان
اسداله خدیوی
حوزه انتخابیه میانه
محمدرضا حاجی اصغری و حسنعلی قنبری
حوزه انتخابیه هشترود و چارایماق
غفار اسماعیلی
حوزه انتخابیه بناب
حجت الاسلام حاج شیخ رضا باقری بنابی
حوزه انتخابیه کلیبر
ارسلان فتحی پور
حوزه انتخابیه سراب
امیر صنعتی
صادقزاده ادامه داد: در شهرستانهای بستانآباد ، اهر و هریس، شبستر، ورزقان متعاقبا کاندیداهای مورد حمایتی جامعه کار، تولید، صنعت ستاد انتخاباتی خانه کارگر استان آذربایجانشرقی معرفی خواهد شد.
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