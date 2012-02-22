لیست انتخاباتی جامعه کارگری آذربایجان شرقی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم صادق زاده روز چهارشنبه در گفتکو با خبرنگاران گفت: ایجاد شور و نشاط انتخاباتی هدف این تشکل کارگری است و به تبع تلاش می شود همه فعالان این عرصه و همچنین بازنشستگان نیز در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی حضوری چشمگیر داشته باشند.

وی افزود: بر همین اساس نشستهای متعددی را با کاندیداهای شرکت کننده در این انتخابات با تشکیل شورای سیاست‌گذاری خانه کارگر آذربایجان شرقی برگزار و مواضع آنان را نسبت به قشر کارگر و بازنشستگان بررسی کرده‌ایم و لیست نهایی خود را مشخص کرده ایم که به شرح زیر می باشد:

حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو

رضا رحمانی، محمد حسین فرهنگی، مسعود پزشکیان، علیرضا منادی، جمشید تقی‌زاده، محمد اسمعیل سعیدی

حوزه انتخابیه مرند و جلفا

کریم شافعی

حوزه انتخابیه مراغه و عجبشیر

یوسف نجفی

حوزه انتخابیه ملکان

اسداله خدیوی

حوزه انتخابیه میانه

محمدرضا حاجی اصغری و حسنعلی قنبری

حوزه انتخابیه هشترود و چارایماق

غفار اسماعیلی

حوزه انتخابیه بناب

حجت الاسلام حاج شیخ رضا باقری بنابی

حوزه انتخابیه کلیبر

ارسلان فتحی پور

حوزه انتخابیه سراب

امیر صنعتی

صادق‌زاده ادامه داد: در شهرستانهای بستان‌آباد ، اهر و هریس، شبستر، ورزقان متعاقبا کاندیداهای مورد حمایتی جامعه کار، تولید، صنعت ستاد انتخاباتی خانه کارگر استان آذربایجان‌شرقی معرفی خواهد شد.