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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

لیست انتخاباتی جامعه کارگری آذربایجان شرقی اعلام شد

لیست انتخاباتی جامعه کارگری آذربایجان شرقی اعلام شد

تبریز - خبرگزاری مهر : دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی از نهایی شدن لیست کاندیداهای این تشکل کارگری برای انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم صادق زاده روز چهارشنبه در گفتکو با خبرنگاران گفت: ایجاد شور و نشاط انتخاباتی هدف این تشکل کارگری است و به تبع تلاش می شود همه فعالان این عرصه و همچنین بازنشستگان نیز در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی حضوری چشمگیر داشته باشند.

وی افزود: بر همین اساس نشستهای متعددی را با کاندیداهای شرکت کننده در این انتخابات با تشکیل شورای سیاست‌گذاری خانه کارگر آذربایجان شرقی برگزار و مواضع آنان را نسبت به قشر کارگر و بازنشستگان بررسی کرده‌ایم و لیست نهایی خود را مشخص کرده ایم که به شرح زیر می باشد:

حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو

رضا رحمانی، محمد حسین فرهنگی، مسعود پزشکیان، علیرضا منادی، جمشید تقی‌زاده، محمد اسمعیل سعیدی

حوزه انتخابیه مرند و جلفا

کریم شافعی

حوزه انتخابیه مراغه و عجبشیر

یوسف نجفی

حوزه انتخابیه ملکان

اسداله خدیوی

حوزه انتخابیه میانه

محمدرضا حاجی اصغری و حسنعلی قنبری

حوزه انتخابیه هشترود و چارایماق

غفار  اسماعیلی

حوزه انتخابیه بناب

حجت الاسلام حاج شیخ رضا باقری بنابی

حوزه انتخابیه کلیبر

ارسلان فتحی پور

حوزه انتخابیه سراب

امیر صنعتی

صادق‌زاده ادامه داد: در شهرستانهای بستان‌آباد ، اهر و هریس،  شبستر، ورزقان متعاقبا کاندیداهای مورد حمایتی جامعه کار، تولید، صنعت ستاد انتخاباتی خانه کارگر استان آذربایجان‌شرقی معرفی خواهد شد.

کد مطلب 1541020

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