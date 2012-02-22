به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل ثبت احوال استان قم بیان داشت: تعداد 51596 رای اولی در سال جاری می توانند با دادن رای به نامزد مورد نظر خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت می کنند.



ولی اله عسکری با بیان اینکه از این تعداد 25194 نفر زن و مابقی مرد هستند، یادآور شد: این افراد برای نخستین بار می توانند در صحنه سیاسی حضور یافته و در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند.



وی در ادامه اظهار داشت: حضور جوانانی که امسال برای نخستین بار در انتخابات شرکت می کنند، موجب افزایش شور و نشاط در خانواده و جامعه می شود.



بر پایه این گزارش، استان قم با یک میلیون و 143 هزار نفر جمعیت دارای سه کرسی در مجلس شورای اسلامی است.



بهره برداری از سامانه پیام کوتاه اداره کل ثبت احوال قم



سامانه پیام کوتاه اداره کل ثبت احوال استان قم با شماره 30001168 به بهره برداری رسید.



معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی اداره کل ثبت احوال استان قم با اشاره به راه اندازی سامانه پیام کوتاه اداره کل ثبت احوال قم، یادآور شد: این سامانه در اوایل دی ماه سال جاری و در هفته ثبت احوال به بهره برداری رسیده است.



جواد ادیم تصریح کرد: این سامانه در راستای تکریم ارباب رجوع آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شهروندان قمی در مورد خدمات ارائه شده در ثبت احوال و نحوه ارائه آنها است که با بررسی پیام های رسیده توسط روابط عمومی پاسخ مربوطه نیز ارسال خواهد شد.



معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی اداره کل ثبت احوال استان قم اضافه کرد: از دیگر موارد استفاده از سامانه پیام کوتاه، اطلاع رسانی جلسات، ارسال پیغام های مهم و موارد مناسبتی، برگزاری نظرسنجی در مورد خدمات ثبت احوال، آمارگیری، برگزاری مسابقات و سیستم انتقادات و پیشنهادات است.



امیرعلی و فاطمه، پرطرفدارترین نام های پسران و دختران قمی



رئیس اداره ثبت احوال شهرستان قم بیان داشت: در بهمن ماه سال جاری نام "فاطمه" با فراوانی 124 مورد و نام "امیرعلی" با فراوانی 41 مورد پرطرفدارترین نام های انتخابی توسط والدین برای فزندان خود در استان قم است.



امیر کاظمی نام "زهرا" را دومین اسم پرطرفدار در میان نام زنان اعلام کرد و افزود: 86 نوزاد دختر در بهمن ماه امسال به این نام مزین شده اند.



وی ادامه داد: نام های زینب، نازنین زهرا و ریحانه با فراوانی 50، 45 و 37 در میان 10 نام محبوب استان رتبه سوم تا ششم نام های پرطرفدار در بهمن ماه را به خود اختصاص داده اند.



رئیس اداره ثبت احوال شهرستان قم افزود: رقیه، نرگس، نازنین فاطمه، معصومه و مبینا نیز رتبه های ششم تا دهم را در میان نام دختران کسب کرده اند.



وی درباره 10 نام برتر در میان اسامی پسران گفت: بعد از امیرعلی، ابوالفضل با 38 مورد و محمدمهدی با 37 مورد دومین و سومین رتبه را در میان اسامی پسران دارند.



کاظمی با بیان اینکه نام "علی" چهارمین رتبه را در میان اسامی پسران در ماه گذشته کسب کرده است، ادامه داد: امیرعباس، محمد حسین، امیر حسین، محمد طاها، محمد امین و امیر محمد به ترتیب پنجمین تا دهمین رتبه را در میان اسامی پسران قمی کسب کرده اند.

