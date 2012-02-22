اقدام علیه ایران تبعات فاجعه باری برای امنیت اسرائیل خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، "دالیا دسّا کایه" در مطلبی در این باره که در روزنامه لس آنجلس تایمز نیز منتشر شده می نویسد: احتمال اقدام نظامی علیه تاسیسات هسته ای ایران در حال فروکش کردن نیست. در حالیکه آگاهان ممکن است بر این باور باشند که اسرائیل می تواند اقدام نظامی کوتاه مدت و تاثیرات و مخرب دیپلماتیک ناشی از آن را تحمل کند، اما پیامدهای بلند مدت آن احتمالاً برای امنیت اسرائیل فاجعه بار خواهد بود.

در ادامه با اشاره به خطرات اقدام علیه ایران در این مطلب آمده است: هر گونه اقدامی می تواند اقدام تلافی جویانه احتمالی از سوی ایران در شرق، و منطقه خلیج فارس و شاید علیه منافع اسرائیل و آمریکا در خارج و همین طور پیامدهای بی ثبات کننده برای بازارهای نفتی جهانی در پی داشته باشد.

در بخش دیگری از مطلب نویسنده به نظرات موافقین و مخالفین این موضوع اشاره می کند و می نویسد: اسرائیلی هایی که علاقمند به حمله هستند بر این باورند که اقدامات تلافی جویانه ایران محدود خواهد بود و در کل از روبرو شدن با یک ایران هسته ای بهتر است. اما مخالفینی نظیر "مئیر داگان" رئیس سابق موساد بر این عقیده است که پیامدهای چنین اقدامی بسیاری مبهم و بطور بالقوه هزینه آن بسیار بیشتر از آن است که بتوان حمله را توجیه کرد. در دیدگاه آنها حملات مخفی و اقدامات پنهانی برای حل موضوع هسته ای ایران بسیار مؤثرتر خواهد بود و با بازتاب های کمتری خواهد داشت. تحلیلگران غربی نیز بر این باورند که اقدام نظامی علیه تاسیسات هسته ای ایران در بهترین حالت برای مدتی توسعه هسته ای را به تاخیر خواهد انداخت و آن را متوقف نخواهد کرد، زیرا که تاسیسات هسته ای ایران در مناطق مختلف و در عمق زمین قرار دارد و دانش فنی که ایران در این راستا به دست آورده با حملات نظامی قابل تخریب نیست.

در بخش دیگری از این مطلب به اقدام یکجانبه اسرائیل علیه ایران اشاره شده و درباره تبعات منفی آن آمده است: اقدام یکجانبه از سوی اسرائیل ادامه حمایت غرب از اسرائیل را با موانعی روبرو می سازد و با اینکه باراک اوباما از تمامی گزینه ها صحبت می کند اما حمله نخواهد کرد. متحدین اروپایی هم، چنین اقدامی را قبول ندارند زیرا که به عقیده آنها این اقدام تلاش های دیپلماتیک و اقتصادی برای حل موضوع هسته ای ایران را تخریب می کند و اینکه ممکن است پاسخ محکم روسیه و چین را هم در پی داشته باشد و روابط سیاسی رو به رشد اسرائیل با این دو کشور را هم با مشکل روبرو می سازد.

در ادامه مطلب به موضع کشورهای عربی در این باره اشاره شده و آمده است: اقدام علیه ایران مورد حمایت کشورهای عربی هم نخواهد بود زیرا که احساسات ضد اسرائیلی را در منطقه عربی شعله ور خواهد کرد و روابط اسرائیل با کشورهای عربی که به خاطر انقلابها دچار مشکل شده، با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد و این رژیم منزوی در خاورمیانه، از گذشته منزوی تر خواهد شد.