نقاشی با نور در تاریکی/احترام به حریم نهنگها و ساخت بلندترین برج اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام "عقرب ترینیداد" در کتاب برترین های جهان به عنوان تندترین فلفل دنیا، پرتاب نمایشی یک موشک در میان شفق قطبی، نقاشی با چند چراغ قوه و دوربین عکاسی تنها بخشی از اخبار خواندنی بودند که در حوزه علم و فناوری در طول هفته ای که گذشت منتشر شدند.

رکورد آتش برای عقرب ترینیداد

فلفلی که از مدتی قبل به عنوان تندترین فلفل دنیا طبقه بندی شده بود به دلیل آتشین بودن هفته گذشته سرانجام توانست وارد کتاب رکوردهای جهان، گینس شود. خاستگاه این فلفل که "عقرب ترینیداد" (Trinidad Scorpion) نام دارد در "موروگا" واقع در استرالیا است.

این "عقرب آتشین" از چندماه قبل به عنوان تندترین فلفل جهان طبقه بندی شده بود اما اکنون توانسته است نام خود را در کتاب برترینهای دنیا "گینس" به ثبت برساند.

مارسل دو وی، یکی از اعضای گروهی که این گیاه آتشین را توسعه داده اند درباره تجربه خود از چشیدن Trinidad Scorpion Butch T گفت: "بعد از خوردن این فلفل توهم داشتم و به خاطر سرگیجه نتوانستم تا 20 دقیقه راه بروم."

این تست کننده فلفل، برای خوردن این "عقرب" از دست کش ها و عینک محافظ استفاده کرد، چون سوزش دست با این فلفل می تواند حداقل 2 روز به طول انجامد و نزدیک کردن آن به چشم می تواند سبب کوری موقت شود.

یک گردباد خورشیدی به بزرگی زمین

رصدخانه دینامیک خورشیدی، ماهواره ای که نظاره گر فعالیتهای خورشید است هفته گذشته مجموعه ای از تصاویر را که در ماه های گذشته از شعله های خورشیدی ثبت کرده را به زمین ارسال کرد. تصاویر ویدیویی جدید این رصدخانه فضایی نشان دهنده حرکت نوسانی پلاسمایی تیره تر و سردتر از حد معمول بالای سطح خورشید است که وسعتی عظیم دارد. به گفته "تری کوچرا" از مقامات پروژه "سوهو" و فیزیکدان خورشیدی در مرکز گودارد ناسا این گردباد عظیم می تواند ابعادی مشابه با سیاره زمین داشته باشد که با سرعتی برابر 480 هزار کیلومتر بر ساعت در حال وزش است.

بلندترین برج اروپا در حال اتمام است

بلندترین برج اتحادیه اروپا که ساختمانی به ارتفاع 310 متر در لندن است، پس از 12 سال که از آغاز این پروژه می گذرد به ماههای پایانی خود نزدیک می شود. این آسمانخراش که "برج شارد لندن" نام دارد توسط یک طراح 74 ساله ایتالیایی به نام "رنزو پیانو" ساخته می شود.

حضور برجهای مرتفع در خاورمیانه، آمریکا و شرق و جنوب شرقی آسیا امروز به یک پدیده عادی تبدیل شده است به طوریکه ارتفاع برج خلیفه دبی 850 متر، برج 101 تایپه 508 متر، "برج های سیرز" در شیکاگو 442 متر ارتفاع و "برج های پتروناس" در کوالالامپور 452 متر ارتفاع دارند اما در اروپا به دلیل وجود ساختمانهای قدیمی و آثار تاریخی که از جاذبه های توریستی و یک منبع مهم درآمدزایی به شمار می روند ساخت برجهای مرتفع پدیده ای کاملاً غیرعادی است.

نقاشی در تاریکی با نور و دوربین عکاسی





هنرمند 39 ساله اسپانیایی به نام "رافائل رودریگو" با استفاده از تکنیکهای عکاسی و یک چراغ قوه LED تابلوهای نقاشی را با کمک نور خلق کرده است.

وی برای ثبت حرکات چراغ در تاریکی سه دقیقه تا 30 ثانیه فرصت داشت تا بتواند از انحناهای ایجاد شده در فضا تحت تاثیر حرکت منبع نور، شکلی قابل تشخیص از یک انسان را به وجود آورد. وی برای صحنه سازی برخی از آثارش از ابزار مختلفی مانند گیتار و یا تیرک دروازه استفاده کرده است. وی در تاریکی و در حالی که دریچه شاتر باز بود طرحها را در مکان تعیین شده می کشید و تنها زمانی می توانست نتیجه کار خود را ببیند که دوربین خود را به رایانه وصل می کرد.

اولین حضور آمریکا در فضا 50 ساله شد

پنجاه سال پیش در بیستم فوریه سال 1962، "جان گلن" به واسطه سه بار مدارگردی به دور زمین برگی جدید را در تاریخ فعالیتهای فضایی آمریکا باز کرد. گلن اولین انسانی نبود که پا به فضا می گذاشت و حتی اولین انسانی نبود که در مدار زمین حرکت می کرد، اما پرواز پنج ساعته وی به همراه کپسول "فرندشیپ 7" او را در تاریخ آمریکا جاودان کرد.

گلن" 50 سال پس از اولین مدارگردی که در تاریخ آمریکا ماندگار شد، به عنوان سناتور در آمریکا مشغول به کار بود و در سال 1998 دوباره به فضا بازگشت و با حضور در فضا در سن 77 سالگی، رکوردی دیگر را به عنوان مسن ترین فردی که تا کنون به فضا سفر کرده، به ثبت رساند.

اعلامیه حقوق دلفینها و حریم شخصی نهنگها

گروهی از دانشمندان، اندیشمندان و گروههای حمایت از حیوانات اعلامیه ای از حقوق دلفینها را ارائه کرده اند با این امید که ارائه این اعلامیه در کنفرانس سالانه انجمن علوم پیشرفته آمریکا بتواند به تصویر این اعلامیه به عنوان یک قانون توسط دولتها کمک کند، در این صورت دلفینها دیگر در باغ وحش ها و پارکهای آبی نگهداری نخواهد شد و هیچ شکارچی حق کشتن آنها را نخواهد داشت.

همچنین قرار است والها به واسطه مجموعه ای از قوانین از میان حیوانات معمولی ارتقا رتبه پیدا کنند و در شرایطی که در بسیاری از جوامع انسانی، مفاهیمی مانند "حریم خصوصی" و "حق حیات" پایمال می شوند، شکارچیان والها به عنوان قاتل معرفی شوند و سفرهایی که برای تماشای والها صورت می گیرد تحت قوانین و ضوابطی خاص امکان پذیر شود تا احترام حریم خصوصی این جانداران حفظ شود. همچنین شرکتها و تولید کننده ها باید در هنگام اجرای پروژه های خود توجه ویژه ای نسبت به تاثیر پروژه های خود بر روی زندگی و زیستگاه این جاندار داشته باشند.

پرتاب نمایشی موشک ناسا به درون شفق قطبی

دانشمندان ناسا یک موشک دو مرحله ای را در میان آسمانی که به نور سبز رنگ شفق قطبی آلاسکا مزین شده بود پرتاب کردند. این موشک که Terrier-Black Brant نام دارد شنبه شب 18 فوریه 2012 از پایگاه Poker Flat Research Range در فیربانکس آلاسکا پرتاب شد.



Terrier-Black Brant جریانی از اطلاعات را از فاصله 200 مایلی (حدود 322 کیلومتری) از سطح زمین و لحظاتی پس از پرتاب در زمان واقعی به زمین ارسال کرد. دستگاههای این موشک دو مرحله ای از میدانهای مغناطیسی و الکتریکی خاصی نمونه برداری کردند که توسط شفقها ساخته شده اند.