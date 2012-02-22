تنور انتخابات لرستان با 108 داوطلب گرم شد/ اسامی کاندیداها

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی 164 نفر ثبت نام کرده بودند که از این تعداد تاکنون 12 نفر انصراف داده اند.

حسن شریعت نژاد ادامه داد: در پایان مرحله بررسی صلاحیتها تعداد 108 نفر تایید صلاحیت نهایی شدند.

وی با تاکید بر ادامه نظارت ها بر فعالیت کاندیداها تا زمان برگزاری انتخابات، عنوان کرد: توسط هیئتهای اجرایی و نظارت بر عملکرد کاندیداها به ویژه تبلیغات انتخاباتی آنها نظارت می شود.

بنابر این گزارش به نقل معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده در شهرهای مختلف استان به شرح ذیل است.

30 کاندیدا در حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره تایید صلاحیت شدند

مطابق پیگیری های خبرنگار مهر 30 کاندیدا در حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره چگنی که دارای دو نماینده در مجلس شورای اسلامی است، تایید صلاحیت شدند.

ابراهیم آقامحمدی، عبدالعظیم بازگیر، قدرت الله ترابی ن‍‍ژاد، نادر حافظی،‌ فتح الله حسنوند،‌ حسن حیاتی پور، ‌جواد درویشوند، نورخدا دهقانی، رضا رحیمی نسب، عزت الله رضایی،‌علی مراد صفری احمدوند، ‌شیخ صحت عالی پور، ‌سید محمدرضا عبداللهی، ایرج عبدی،‌ علی حیدر عزیزی فرد، علی عنایت، ‌نورمحمد فردی بیرانوند، ‌اعظم محمدنیا،‌ مرتضی محمودوند،‌ محمدحسن ملکشاهی، محمدرضا ملکشاهی راد،‌ محمدرضا ملکی راد،‌ حجت الله مهدوی،‌ قباد مهرپور،‌ فرهاد میرزایی راد، ‌محمدرضا ناظر،‌ محمد هنرمند، ‌مهرداد ویسکرمی و حمید پاکراه اسامی 30 کاندیدای تایید صلاحیت شده در خرم آباد هستند.

16 کاندیدا در بروجرد تایید صلاحیت شدند

همچنین در حوزه انتخابیه بروجرد و اشترینان نیز 16 کاندیدا تایید صلاحیت شده اند که از این تعداد دو نفر به عنوان نماینده مردم در مجلس انتخاب خواهند شد.

آزاده احمدوند، علاءالدین بروجردی، بهرام بیرانوند، محمدرضا جابری انصاری، محسن داوری مقدم، همایون صادقی، ابراهیم صارمی، مرتضی گودرزی، محمود گودرزی، هادی گودرزی، هوشنگ گودرزی، هادی مقدسی، فاطمه مقصودی، عبدالرضا میناگر، عباس یاراحمدی و سید محسن یحیوی اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده در این حوزه انتخابیه است.

رقابت 13 کاندیدا در حوزه انتخابیه سلسله و دلفان

همچنین در حوزه انتخابیه سلسله و دلفان نیز 13 کاندیدای ثبت نامی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

علی آل کاظمی، مصطفی ابدالی حسنوند، هادی احمدی، علی توحیدی، حجت الله خدائی سوری، علی رستمان، علی باقر طاهری نیا، احد عبدالهی شتر خفتی، خداداد عزیزی، حسین کریمی راد، محمد محمدی، مراد مرادی و علی چراغیان اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده در این حوزه انتخابیه است.

رقابت انتخاباتی با 13 کاندیدا در پلدختر داغ شد

در شهرستان پلدختر نیز که دارای یک نماینده در مجلس شورای اسلامی خواهد بود 13 کاندیدا با هم به رقابت می پردازند.

نورالدین‌ احمدی، ابراهیم پورحسینی، محمدصادق داودی، علی‌اکبر دیناروند، علی کائیدی، فرشاد کاوه، احمد کرمی، علی‌همت محمود‌نژاد، علی نصرتی، احمدعلی نورعلیوند، سید حمیدرضا کاظمی، عبدالرضا جودکی و هدایت‌الله ایمانی اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان است.

12 کاندیدا در حوزه انتخابیه کوهدشت تایید صلاحیت شدند

در شهرستان کوهدشت با یک نماینده در مجلس شورای اسلامی 12 کاندیدا تایید صلاحیت شده است.

ابراهیم آزاد بخت، محسن آزادبخت، علی امامی راد، محمد احسان تقی زاده، کامیاب تیموری، علی شاهرخی، محمد ضرونی، مراد عبداللهی، سلطانعلی قادری، محمد قبادی زاده، علی کاظمی و الهیار ملکشاهی اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده در این حوزه انتخابیه است.

17 کاندیدا در حوزه انتخابیه دورود و ازنا با هم رقابت می کنند

در حوزه انتخابیه دورود و ازنا نیز با یک نماینده در مجلس شورای اسلامی 17 کاندیدا تایید صلاحیت شده است.

عبدالرضا براتی، جمشید بهلولی، محمود جمشیدوند، منوچهر حسنی گرپی، علی حسین حیدری برجله، مصطفی رشیدی، سعدی سالاروند، میرزاحسین سالاروند، مراد سلیمانی نیک، محمود سیف، یدالله صادقی قمی، عباس قائید رحمت، غلامرضا محمدی، حمید نیکدل، حسن ورمزیار، اله کرم پرنیان و حسین گودرزی اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده در این حوزه انتخابیه است.

تایید صلاحیت 6 کاندیدا در حوزه انتخابیه الیگودرز

در شهرستان الیگودرز نیز با یک نماینده در مجلس شورای اسلامی 6 کاندیدا تایید صلاحیت شده است.

محمد ناصر بابائی، فاطمه بسحاق، محمد تقی توکلی، محمد خدابخشی، حجت اله رحمانی و مازیار قاسمی گودرزی اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده در این حوزه انتخابیه است.