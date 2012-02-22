به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید موسوی سه شنبه در جلسه کمیته مشورتی و راهبردی نظام صنفی کشاورزی استان سمنان افزود: وجود یک نظام صنفی قوی و با پشتوانه مالی و انسانی بالا می تواند سازمان را در اجرای بسیاری از کارها کمک و حتی در اجرای پروژه ها مشارکت داشته باشد، لذا باید برای جذب و عضوگیری از همه بخش های مرتبط با جهادکشاورزی اقدام کند.

وی گفت: نظام صنفی کشاورزی استان سمنان باید همه بهره برداران بخش کشاورزی را پوشش دهد و برای تجهیز منابع و ایجاد انگیزه در بهره برداران برای عضویت به جد پیگیر باشد.

موسوی تصریح کرد: نظام صنفی کشاورزی استان مورد حمایت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان است و برای شکل گیری مطلوب آن در استان مساعدت لازم را خواهد شد.

نحوه هدایت و حمایت بخش کشاورزی از نظام صنفی کشاورزی،برنامه ریزی برای حضور نظام صنفی در مجامع تصمیم گیری و توانمندسازی نظام صنفی کشاورزی استان سمنان از مهمترین موارد دستور کار این جلسه بود.

عضو شدن بیش از 1500 نفر از بهره برداران استان در نظام صنفی کشاورزی، پیگیری بیمه تامین اجتماعی بهره برداران، توزیع بعضی از نهاده ها، پیگیری صدور گواهی مالکیت اراضی روستائی بدون سند، تعامل با صندوق حمایت از توسعه بخش، راه اندازی وب سایت نظام صنفی از دیگر عناوین مطرح شده در جلسه بود.

