اسامی نهایی نامزدهای نمایندگی مجلس در سه حوزه انتخابیه استان تهران

نامزدهای نمایندگی حوزه انتخابیه ورامین و پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، 21 نامزد انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه ورامین‌ و پیشوا تأیید صلاحیت شدند.

این افراد به ترتیب حروف الفبا شامل مصطفی آهنگری، علی اصغر اعوانی، اسدالله امانی سقزچی، لیلا بختیاری، حسین بختیاری دربالا، محمد ابراهیم تاجیک، زهرا تاجیک خاوه، ولی الله حیدری، رضا رجبی نارکی، یاسر رنجبر زواره، ویدا شیرازی، مهدی صادقی پورمروی، محمد عبدالوند، حجت الله قاجار، محسن قویدل کورکا، علی کچویی، سید جواد موسوی، سید حسین نقوی حسینی، حسین نوش آبادی، مهدی هژبری و قربان یوسفی درگاه هستند.

همچنین 320 شعبه اخذ رأی ثابت و سیار در این دوره از انتخابات آرای مردم شهرستانهای ورامین و پیشوا را اخذ می ‌کنند.

اسامی نامزدهای نمایندگی حوزه انتخابیه پاکدشت

ستاد انتخابات شهرستان پاکدشت نیز از تأیید صلاحیت 11 نامزد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این شهرستان خبر داده است.

این افراد به ترتیب حروف الفبا شامل فرهاد بشیری، مؤمن تاجمیری، اسماعیل صالحی، باقر علیزاده، علی همت عندلیبی، اصغر فلاحتی مجاور، محمد قمی، صفر کریم وند، رضا کریمی واقف، ابوالفضل هداوند میرزایی و مرتضی واحدی هستند.

در راستای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی 122 شعبه آرای مردم را در این دوره از انتخابات اخذ می کنند که از این میان پنج شعبه سیار، 30 شعبه در حوزه فرعی شریف‌آباد و الباقی صندوقها در بخش مرکزی شهرستان پاکدشت به جمع‌آوری آرای مردم مشغول می ‌شوند.

اسامی نامزدهای نمایندگی حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه

11 نامزد انتخابات مجلس نیز در حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه تأیید صلاحیت شدند.

این اسامی عبارتند از: اشرف آهنگر سله نبی، حسن اسفندیار، سید محمدباقر دریاباری، سید محمدرضا دماوندی، شاهرخ رامین، حبیب اله ضیابخش کنجی، علیرضا طاهری، سید حسن کابلی، غلامعباس کیانی، حمیدرضا مشهدی عباسی و علی میرزاکریمی.

در حوزه انتخابیه شهرستانهای دماوند و فیروزکوه، تعداد 137شعبه اخذ رأی پیش بینی شده که از این تعداد 64 شعبه اخذ رأی در دماوند، 29 شعبه در رودهن، 34 شعبه در فیروزکوه و 10 شعبه در ارجمند حضور دارند.

گفتنی است در شهرستانهای مذکور آمادگی کامل برای برگزاری انتخاباتی پرشور فراهم است.

تبلیغات از چهارم تا یازدهم اسفند

نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی می ‌توانند از روز چهارم اسفندماه تا ساعت هشت صبح یازدهم اسفندماه یعنی 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی در چارچوب قانون تبلیغات خود را انجام دهند.

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است و به لطف خدا مردم غیور ایران اسلامی همچون گذشته با حضور پر شور در صحنه و انتخاب نمایندگان اصلح بار دیگر توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی را خنثی خواهند کرد.

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوازدهم اسفندماه به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.