بیست و هفتمین دوره مسابقات قرآن دانشگاه سمنان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتین مرحله از مسابقات دانشجویان دانشگاه سمنان در رشته های تلاوت ترتیل، تلاوت تحقیق، حفظ 5 جزء، حفظ 10 جزء، حفظ 20 جزء، حفظ کل، مدیحه سرایی و دعا خوانی، چهارشنبه به کار خود پایان داد.

داوری این دوره از مسابقات در بخش خواهران به عهده داوران استانی و کشوری، مریم کسایی در رشته صوت و لحن، راضیه نظری در رشته تجوید و فاطمه شفابخش در رشته وقف و ابتداء بود.

آزمون کتبی خواهران و برادران دانشجو در روز دوشنبه هشتم افند ماه از ساعت 16 برگزار خواهد شد که پس از اعلام نتایج، سه نفر اول از هر رشته به مرحله منطقه ای که اواخر فروردین ماه 91 برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

در دانشگاه سمنان سه نفر حافظ کل قرآن مجید و بیش از 15 نفر حافظ بالای پنج جزء مشغول به تحصیل هستند.

بیست و هفتین مرحله از مسابقات دانشجویان دانشگاه سمنان از روز سه شنبه در تالار امیر کبیر دانشگاه سمنان برگزار شد.