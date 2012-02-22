به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن، بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه به شرح زیر اعلام شده است:



1- حسن اختری فرزند حیدر کد نامزد ۱۵



۲ - محمد اردهه فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۷



۳ -کمال حسنی فرزند شیر علی کد نامزد ۱۸



۴- حسین حق وردی فرزند صفر کد نامزد ۲۱



۵- کبری حیدری دستجردی فرزند علی کد نامزد۲۴



۶- علی ذبیحی فرزند اکبر کد نامزد۲۵



۷- احمد ربیع زاده فرزند علی مشهور به ربیع-ربیعی – ربی زاده کد نامزد۲۷



۸- امیر رحمان طلب بخشایشی فرزند حسین کد نامزد ۲۸



۹- مریم زند فرزند صفر کد نامزد۴۱



۱۰- ایرج سلیمی سبحان فرزند رجبعلی کد نامزد ۴۲



۱۱- سهیلا عباسیان فرزند احمد کد نامزد۴۵



۱۲- علی علی بابائی فرزند نعمت الله کد نامزد۴۷



۱۳- جواد فتحی فرزند محمد کد نامزد۴۸



۱۴- حمیدرضا فرزانه فرزند اسماعیل کد نامزد۵۱



۱۵- محمد قادری تفرشی فرزند نصراله کد نامزد۵۲



۱۶- حسین قضاتلو فرزند عشقعلی کد نامزد۵۴



۱۷- اکرم قنبری فرزند غلامعلی کد نامزد۵۷



۱۸- غلامرضا کرمی پور فرزند محمد حسین کد نامزد۵۸



۱۹- حسین گروسی فرزند محمود کد نامزد۷۱



۲۰- مهدی مظلوم فرزند محمد کد نامزد۷۴



۲۱ آقای مرتضی معدنی پور کرمانشاهی فرزند علی کد نامزد۷۵



۲۲- غلامرضا یاوند عباسی فرزند محمود علی مشهور به عباسی کد نامزد۷۸



تبلیغات انتخاباتی از روز پنجشنبه مورخ چهارم اسفندماه آغاز می شود و تا ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه 11 اسفندماه یعنی تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت.