به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن، بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه به شرح زیر اعلام شده است:
1- حسن اختری فرزند حیدر کد نامزد ۱۵
۲ - محمد اردهه فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۷
۳ -کمال حسنی فرزند شیر علی کد نامزد ۱۸
۴- حسین حق وردی فرزند صفر کد نامزد ۲۱
۵- کبری حیدری دستجردی فرزند علی کد نامزد۲۴
۶- علی ذبیحی فرزند اکبر کد نامزد۲۵
۷- احمد ربیع زاده فرزند علی مشهور به ربیع-ربیعی – ربی زاده کد نامزد۲۷
۸- امیر رحمان طلب بخشایشی فرزند حسین کد نامزد ۲۸
۹- مریم زند فرزند صفر کد نامزد۴۱
۱۰- ایرج سلیمی سبحان فرزند رجبعلی کد نامزد ۴۲
۱۱- سهیلا عباسیان فرزند احمد کد نامزد۴۵
۱۲- علی علی بابائی فرزند نعمت الله کد نامزد۴۷
۱۳- جواد فتحی فرزند محمد کد نامزد۴۸
۱۴- حمیدرضا فرزانه فرزند اسماعیل کد نامزد۵۱
۱۵- محمد قادری تفرشی فرزند نصراله کد نامزد۵۲
۱۶- حسین قضاتلو فرزند عشقعلی کد نامزد۵۴
۱۷- اکرم قنبری فرزند غلامعلی کد نامزد۵۷
۱۸- غلامرضا کرمی پور فرزند محمد حسین کد نامزد۵۸
۱۹- حسین گروسی فرزند محمود کد نامزد۷۱
۲۰- مهدی مظلوم فرزند محمد کد نامزد۷۴
۲۱ آقای مرتضی معدنی پور کرمانشاهی فرزند علی کد نامزد۷۵
۲۲- غلامرضا یاوند عباسی فرزند محمود علی مشهور به عباسی کد نامزد۷۸
تبلیغات انتخاباتی از روز پنجشنبه مورخ چهارم اسفندماه آغاز می شود و تا ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه 11 اسفندماه یعنی تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
شهریار - خبرگزاری مهر: اسامی 22 کاندیدای انتخاباتی شهرستان شهریار، قدس و ملارد از سوی ستاد انتخابات شهریار اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن، بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه به شرح زیر اعلام شده است:
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