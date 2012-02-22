رزمایش استقلال تاکتیکی پدافند هوایی منطقه جنوب کشور با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: رزمایش ثارالله قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا ارتش از دوشنبه اول اسفند ماه در بخش دفاع هوایی توسط قرارگاه پدافند هوایی با شرکت هواپیماهای جنگنده نیروی هوایی ارتش، هواپیمایی جنگنده نیروی هوایی سپاه، سامانه‌های دفاع هوایی دوربرد، حد متوسط و ارتفاع پست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی زمینی و سامانه‌های دیده‌بانی بسیج با انسجام شبکه یکپارچه هوایی تحت کنترل قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء ارتش در چهار روز انجام می‌شود.



وی ادامه داد: استفاده از سامانه‌های کشف راداری دوربرد، انواع سامانه‌‌های UHF و VHF سامانه‌های شنود بصری و شنود سیگنالی اعم از ارتش و سپاه، بحث جنگ الکترونیک با استفاده از بستر و زیرساخت اطلاعات تاکتیکی، استفاده از تجارب و انتقال تجربه از پیشکسوتان دفاع هوایی که ناظر این رزمایش هستند، به جوانان غیور و سلحشور پدافند هوایی و اماده به‌کار پدافند هوائی قرارگاه خاتم‌الانبیا از اهداف از پیش تعیین شده این رزمایش بوده است.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیای ارتش افزود: در بستر جنگ الکترونیک، بسترهای ارتباط الکترونیک به صورت تاکتیکی آنچه که باید در صحنه استفاده شود انجام شد. بسیاری از تاکتیکها به صورت محرمانه انجام می‌شود که صلاح نیست در مورد آن اطلاع‌رسانی شود..



وی اضافه کرد: اهداف از پیش تعیین شده‌ای که به آن دسترسی پیدا کردیم در بحث کشف به موقع اهداف متخاصم فرضی، هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین و شناسایی آنها توسط سامانه یکپارچه پدافند هوایی و استقلال تاکتیکی در جنوب کشور صورت گرفت.



اسماعیلی یادآور شد: در بخش استقلال تاکتیکی آنچه به دست آوردیم انجام عملیات چابک و چالاک در زمان قطع ارتباط بوده که با بهره‌گیری از سامانه‌های تاکتیکی، انتقال اطلاعات لحظه‌ای با اهداف متخاصم توسط سیستمهای راداری و شنود الکترونیک، رهگیری و اقدام به انهدام فرضی آنها توسط سامانه توپخانه‌ای و موشکی با ارتفاع متوسط و بالا در شرایط فرضی در منطقه جنوب انجام شد.



فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا اظهار داشت: حاصل کار عدم اطلاع از نوع حملات و تاکتیک حملات به جهت ارزیابی کارکنان قرارگاه پدافند هوایی در رویارویی با حوادث غیرمترقبه بوده است.

اسماعیلی گفت: در رهگیری و درگیری فرضی در هواپیماهای با سرنشین و رهگیری آنها به موقع و قبل از ورود به مناطق حیاتی انجام شد و در بخش هواپیمای بدون سرنشین انتظار است کارکنان غیور پدافند هوایی آنچه شایسته این صحنه رزم است را به منصه ظهور برسانند.



وی افزود: قرارگاه پدافند خاتم‌الانبیاء این افتخار را دارد در کنار نیروهای مسلح و با وجود تحریمها و تهدیدها خود را تقویت کرده و به یک نیروی متخصص و کیفی در مواجهه و رویارویی با هر گونه تهاجم هوایی تبدیل شده است.



امیر اسماعیلی بیان کرد: اهداف ما در کل کشور پیوسته و منسجم بوده و برنامه قرارگاه پدافند هوایی مواجهه با تهدیدات آینده است و برای تهدیدات امروز چندین سال قبل فکر کردیم. با استفاده از توان بومی قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء امیدواریم در این بخش نیز به نتایج مطلوب برسیم.



وی با اشاره به بخش‌های سامانه پدافند هوایی در این رزمایش اظهار داشت: این سامانه در دو بخش بوده که بخش اول سامانه‌های بومی و بهینه‌سازی بوده که قبل از پیروزی انقلاب در چرخه پدافند هوایی وجود داشته اما کاملا بومی سازی شده و هیچ‌گونه قطعات گلوگاهی در آن به کار نرفته است.



اسماعیلی گفت: در بخش دوم سامانه‌ها و تجهیزات که در کشور توسط صنعت داخلی با همکاری دانشگاه‌ها و توان علمی قرارگاه پدافند ساخته و تولید و از هر دو سیستم به صورت مشترک استفاده شایسته شده است. دفاع و حملات در این رزمایش به صورت دوسویه در کل 24 ساعت ادامه داشته و دارد و تست گرم را نیز در روز آخر انجام می‌دهیم.



فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء بیان داشت: آنچه فعالیت جدید و نو در این رزمایش بود تاکتیک‌های جدید بین سامانه دفاع هوایی در پدافند و سامانه جنگنده هوایی سپاه بوده است و در این رزمایش کشف به موقع و شناسایی اهداف متخاصم فرضی به موقع انجام شده است.