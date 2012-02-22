300 رشته صنایع دستی در سطح کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رشید کردستانی ظهر چهارشنبه در جشنواره سراسری بسته بندی محصولات صنایع دستی، افزود: سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی با توجه به نیازهای کنونی این بخش برنامه هایی را برای توسعه و رونق فروش محصولات این حوزه ا نجام داده است.

وی با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره سراسری بسته بندی محصولات صنایع دستی، افزود: امر بسته بندی یکی از وظایف مهم سازمان است چرا که بسته بندی محصولات صنایع دستی نیز به نوعی هنر محسوب می شود.

رشید کردستانی ادامه داد: بیشتر افراد بسته بندی محصولات صنایع دستی را همانند سایر صنایع ارزیابی می کنند ولی در حقیقت این طور نیست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در مقوله بسته بندی محصولات صنایع دستی کشور دو امر دانش و هنر را در اختیار داریم، افزود: ولی مشکلی که در این زمینه وجود دارد، عدم کاربردی کردن این دو امر مهم در حوزه های تخصصی است.

سرپرست معاونت صنایع دستی کشور با تاکید بر استفاده از نظرات دانشگاهیان و هنرمندان درامر بسته بندی محصولات صنایع دستی، افزود: متاسفانه آنچه که باعث به تعویق افتادن صنعت بسته بندی در کشور شده، عدم ارتباط میان صنعت

و علم است.

رشید کردستانی تصریح کرد: اگر به صنایع دستی کشور توجه نشود به تدریج شاهد فروکش کردن چراغ روشن اندیشه و هنر ایرانی خواهیم بود.

کردستانی به خرید محصولات صنایع دستی توسط ادارات و سازمان های دولتی طبق بند 119 قانون بودجه تاکید کرد و گفت: اجرای این بند قانونی در سطح کشور به صنعتگران صنایع دستی کمک خواهد کرد.