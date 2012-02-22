محمدحسین مهدویان، تهیه‌کننده و کارگردان مجموعه تلویزیونی "شهدای ترور" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه در مرحله پایانی نگارش فیلمنامه قرار دارد. این سریال برای اولین‌بار به جزییات ترور شخصیت‌های کشور که به دست منافقان به شهادت رسیدند، می‌پردازد.

وی ادامه داد: موضوع مجموعه تلویزیونی "شهدای ترور" برای بینندگان نو خواهد بود و جذابیت لازم را دارد و احتمالاً مخاطبان زیادی همراه آن خواهند شد.

تهیه‌کننده و کارگردان این مجموعه تلویزیونی گفت: ابراهیم امینی در نوشتن فیلمنامه "شهدای ترور" سعی کرده به جزییات ترورها، نحوه اجرای آنها و نام تروریست‌ها و در نهایت دستگیری آنها اشاره کند. همین امر به جذابیت سریال افزوده‌است.

مهدویان در پایان افزود: سریال "شهدای ترور" از تولیدات گروه حماسه و دفاع شبکه یک است و در 13 قسمت 35 دقیقه‌ای تهیه می‌شود. این مجموعه قرار است بینندگان شبکه یک را با جنایات تروریست‌ها و منافقان آشنا کند.