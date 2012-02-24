اجباری شدن تدریس ادیان در کانادا/ ضرورت پرداخت مالیات از سوی کلیسا در ایتالیا

الیزابت دوم از وجود ادیان مختلف در بریتانیا دفاع کرد

ملکه بریتانیا در نخستین سخنرانی عمومی خود در سال 2012 که از آن با عنوان یکی از صریح ترین سخنرانیها طی 60 سال حکومت وی یاد می شود از وجود ادیان در جامعه‌ای که جریان سکولاریسم در آن در حال تقویت شدن است دفاع کرد.

ملکه انگلستان در جمع نمایندگان دینی بریتانیا اظهاراتی ایراد کرد که براساس تصدیق مقامات کاخ باکینگهام توسط شخص ملکه به نگارش در آمده است.

این اظهارات در کاخ لامبث با حضور اسقف اعظم کانتربری به عنوان رهبر کلیسای انگلیکن انگلستان و نمایندگان ادیان اسلام، یهودیت، بودیسم، سیکیسم و زردشتی ایراد شد.

ملکه در این سخنرانی به شیوه ارائه راهنماییهای مهم و ارزشمند دین برای راهی که مردم براساس آن زندگی می کنند پرداخت.

وی تأکید کرد که درحالی که کلیسای انگلیکن ( که خود ملکه عالیترین مقام این کلیسا محسوب می شود) در تاروپود این جامعه تنیده شده است، اما وظیفه دارد از آزادی عبادت سایر پیروان ادیان به منظور ایجاد یک جامعه بهتر حمایت کند. این گردهمایی تداعی می کند که ما چقدر مرهون نقش تمام ادیانی هستیم که در این جامعه حضور دارند.

برخی کارشناسان اعتقاد دارند در پی حکم هفته گذشته مبنی بر ممنوعیت نیایش خداوند در جلسات رسمی شورای محلی، اظهارات ملکه بریتانیا بسیار به موقع ایراد شده است. رهبران مسلمان، مسیحی و حتی برخی سیاستمداران نسبت به حکم قاضی که این سنت چند قرن اخیر را برای نیایش در جلسه رسمی شوراهای محلی ممنوع کرده واکنش نشان دادند.

وایلدرز اروپاییها را خشمگین کرد

سیاستمدار هلندی که به رویکردهای ضداسلامی خود مشهور شده با راه‌اندازی یک سایت اینترنتی که مهاجران اروپای شرقی را هدف گرفته مناقشه ای جدید ایجاد کرده است.

نمایندگان 10 کشور اروپای شرقی، در یک نامه اعتراض آمیز به دولت هلند اظهار داشتند هدف گرفتن یک گروه مشخص از مردم که در هلند زندگی می کنند به وضوح تبعیض آمیز و تحقیر آمیز است. از جامعه هلند و سیاستمداران آن دعوت می کنیم خود را از این اقدام رقت انگیز جدا کنند.

حزب آزادی وایلدرز به تازگی پایگاه اینترنتی راه اندازی کرده و از مردم خواسته اعتراضهای خود را نسبت به مهاجران اروپای شرقی بیان کنند.

این وب سایت همچنین اعلام کرده است که این نیروها مشکلات زیادی چون رقابت بازار کار، آلودگی ، مزاحمت و مشکلات مسکن و ادغام برای هلند ایجاد کرده است. از این رو کاربران سایت می توانند با پاسخ مثبت و منفی گزینه های مختلف را انتخاب و در این نظرسنجی شرکت کنند.

راه اندازی این سایت واکنشهای بسیار منفی درجامعه هلند داشته است. ویوین ردینک عضو کمیسیون عدالت اتحادیه اروپا طی بیانیه ای اعلام کرده است ما از همه شهروندان هلند می خواهیم دنبال رو این عدم تساهل نباشند.

برخی تحلیلگران اروپایی هشدار دادند این وب سایت می تواند چهره کشور هلند و ویژگی تساهل آن را به شدت خدشه دار کند.

22 کاردینال جدید به محفل سری انتخاب پاپ ملحق شدند

رهبر کاتولیکهای جهان روز شنبه 29 بهمن ماه طی یک مراسم ساده 22 کاردینال جدید را به اعضای گروهی که پس از مرگ پاپ، جانشین وی را انتخاب می کنند اضافه کرد.

پاپ بندیکت شانزدهم طی مراسمی در کلیسای سنت پیتر واتیکان به طور رسمی 22 روحانی کلیسا را که در میان آنها اسقفهای اعظم نیویورک، پراگ، هنگ کنگ و تورنتو نیز بودند به عنوان کاردینال منصوب کرد.

طی این مراسم هرکدام از کاردینالهای جدید به طور رسمی متعهد شدند که اسرار کلیسا، عنوان جدید خود، حلقه و کلاه سه گوش قرمز رنگ را حفظ کنند.

بندیکت نیز با همان سکوی متحرکی که طی چند ماه اخیر در کلیسای باسیلیکای سنت پیتر از آن استفاده کرده بود در این مراسم شرکت و از این سکوی متحرک برای جلوگیری از طی مسافت این کلیسای بزرگ استفاده کرده است.

بندیکت شانزدهم ماه آوریل 85 ساله می شود، اما در این مراسم با صدای قدرتمند برای کاردینالها سخنرانی کرد و به آنها گفت که از آنها می خواهد برای مشکلات پیش روی کلیسا به وی مشورت دهند.

از 22 کاردینال جدید هفت نفر ایتالیایی هستند که این امر موجب شده ایتالیا 30 کاردینال در محفل 125 نفری کاردینالهای واتیکان داشته باشد.

ایتالیا کلیسای کاتولیک را وادار به پرداخت مالیات می‌کند

بدنبال تصمیمهای جدید دولت ایتالیا مبنی بر اختصاص مالیات بر اموال و داراییهای تجاری واتیکان از این پس کلیسای کاتولیک سالانه با چندین میلیون یورو مالیات رو به رو خواهد شد.

ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد که واتیکان باید برای اموال و دارایهای غیر دینی خود مالیات پرداخت کند، مالیاتی که کلیسای کاتولیک روم در ایتالیا پیشتر از پرداخت آن معاف شده بود.

براساس برآوردهای هیئتهای شهرداری ایتالیا، جمع مالیات سالانه‌ای که واتیکان باید پرداخت کند به 720 میلیون یورو می رسد.

کلیسای کاتولیک دارای 110 هزار دارایی در ایتالیا است که ارزش آن 9 میلیارد یورو است، این داراییها حتی دربرگیرنده مراکز خرید و ساختمانهای مسکونی نیز می شود.

در ماه دسامبر دولت ایتالیا قانون پرداخت مالیات برای هرکس که صاحب زمین یا ساختمانی در ایتالیا است را بار دیگر تقویت کرد، این درحالی است که پیشتر کلیسا از این قانون معاف شده بود، اما اکنون تعداد ایتالیاییهایی که با معافیت واتیکان از مالیات مخالف هستند افزایش یافته و کارشناسان علت آن را تنگنای اقتصادی می دانند که مردم این کشور با آن رو به رو هستند.

به دنبال آخرین اقدامات دولت مبنی بر اخذ مالیات از دولت، بیش از 130 هزار نفر درخواست اینترنتی امضا کردند تا از دولت بخواهند جایگاه معافیت کلیسای کاتولیک از مالیات را لغو کند.

از سال 2005 تا کنون گروه ها، سازمانها و نهادهای در اختیار کلیسا به عنوان نهادهای تجاری درنظر گرفته نشده و از این رو از پرداخت مالیات معاف بوده اند.

براساس گزارش روزنامه ایتالیایی کوریره دلا سرا، مقامات مالیاتی قرار است به بررسی چگونگی استفاده از ساختمانها و داراییهای واتیکان بپردازد تا مشخص شود این دارایی برای اهداف دینی مورد استفاده قرار می گیرد یا خیر.

این امر بدان معنا است که کلیسا همچنان به عنوان یک نهاد معاف از مالیات باقی می ماند اما کلیساهایی که برای مثال خوابگاه دارند و آن را به سایرین اجاره می دهند باید در این قانون مالیات پرداخت کنند.



آموزش ادیان مختلف به دانش آموزان کبک در کانادا اجباری شد

براساس حکم یک دادگاه عالی در کانادا مدارس استان کبک باید دروس اجباری با محوریت ادیان مختلف را به دانش آموزان ارائه کنند، حکمی که مخالفتهایی را در بزرگترین استان کانادا برانگیخته است.

ژان مورس شاویر رئیس انجمن والدین کاتولیک اظهار داشت: امیدواریم وزیر آموزش کبک این رویکرد را بار دیگر مورد بررسی قرار دهد.

دادگاه عالی روز جمعه طی حکمی از مدارس خواست درس آموزش اعتقادات دینی مختلف را به طور اجباری به دانش آموزان ارائه کند.

قاضی مارین دشام در حکم خود آورده است: والدین می توانند اعتقاد شخصی خود را به کودکانشان آموزش دهند اما نخستین آموزشهای کودکان به روی حقیقت با آنچه که آنها از محیط خانه یاد می گیرند متفاوت است.

در سال 2008 دولت کبک درس اجباری اخلاق و فرهنگ دینی را برای دانش آموزان وارد برنامه درسی کرد. این برنامه درسی جایگزین واحدهای درسی دینی کاتولیک و پروتستانی شد که برای همه دانش آموزان درنظر گرفته شده بود ، اما دولت تصمیم گرفت برنامه جدید را برای تقویت روابط هماهنگ میان دانش آموزان با سنتهای دینی مختلف وارد مدارس کند.

این درس جدید از سوی برخی والدین کانادایی به چالش کشیده شد چرا که آنها این برنامه را در تداخل با توانایی خود برای انتقال اعتقادات دینی به کودکان می دانند و اظهار داشتند که این امر آزادی دینی آنها را نقض کرده، اما دادگاه استدلال والدین را نپذیرفته است.

قاضی دشام یادآور شده است: این ایده که آموزش حقایق دینی مختلف به کودکان آزادی دینی آنها را نقض می کند در حقیقت نقش جامعه چند فرهنگی کانادا است.