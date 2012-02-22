به گزارش خبرنگار مهر، رشید خدابخش ظهر چهارشنبه در جمع مدیران روابط عمومی ادارات کل تربیت بدنی سراسر کشور در سرای ورزشکاران استان اصفهان در مورد لزوم توجه مسئولان و مردم به ورزشکاران ورزش قهرمانی گفت: مسئولان باید همه تلاش خود را برای حمایت از ورزشکارانی که در رده قهرمانی تلاش می کنند، به کار گیرند و تنها توجه خود را به ورزشکاران ورزش حرفه ای معطوف نکنند.

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی روابط عمومی ارتباط با سایر ارگان ها و مردم و ارائه خوراک فکری به جامعه است، تصریح کرد: ورزش در کشور ایران تکالیفی دارد که باید برای انجام آن بیشترین تلاش را به خرج داد و با توجه به اینکه من بیش از همه به عملکرد خودم نقد می کنم، از عملکرد خودم در این زمینه اصلا راضی نیستم.

ورزش رایگان در جامعه باید فراگیر شود

مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان به لزوم همه گیر شدن ورزش در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: مسئولان باید همه تلاش خود را به کار گیرند تا اقشار مختلف جامعه از ورزش رایگاه بهره مند شوند و در این زمینه وظیفه ادارات کل تربیت بدنی سنگین تر از سایر ارگان هاست.

وی گفت: در حال حاضر تنها ۲ میلیون و 600 هزار نفر بیمه شده ورزشی در کشور وجود دارد و متاسفانه در کشوری با جمعیت ۷۵ میلیون نفری، تعداد بیمه شده های ورزشی ما بسیار محدود است و این در حالیست که بند ۳ قانون اساسی دولت را مکلف به زمینه سازی برای ورزش رایگان مردم کرده است.

عملکرد عده ای انگشت شمار نماد فرهنگ ورزش در جامعه شده است

خدابخش تصریح کرد: متاسفانه با توجه به اینکه ورزش حرفه ای در بوق و کرناست، مسئولان و مردم بیشتر به آن توجه می کنند و متاسفانه عملکرد ناشایست تعدادی افراد انگشت شمار در ورزش حرفه ای، به نمود جامعه ورزش ایران تبدیل می شود.

وی با انتقاد از حاشیه های بسیار موجود در ورزش کشور تصریح کرد: متاسفانه ما در سال های گذشته به جای تربیت ورزشکار تماشاگر تربیت کرده ایم و بیش از آنکه به خود ورزش توجه کنیم، به تماشای آن اهمیت داده ایم. ما در سال های اخیر حاشیه ساز شده ایم و همه می بینند که پربیننده ترین برنامه ورزشی سیما، پرحاشیه ترین برنامه صدا و سیماست و با توجه به این واقعا باید به حال ورزش تاسف خورد.