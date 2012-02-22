رسیدگی به مشکل دانشجویان ایرانی انگلیس/ رفع محدودیت تحصیل در هلند

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست امروز در حاشیه نشست مدیران و معاونان همکاری های علمی بین المللی دانشگاهها و مراکز پژوهشی وزارت علوم در پارسخ به خبرنگار مهر در خصوص عدم اعطای ویزای توریستی به دانشجویان ایرانی توضیح داد: خیلی از مسائلی که در این زمینه مطرح می شود واقعیت ندارد چرا که اعطای ویزا به اتباع خارجی بر اساس سیاست کشورها صورت می گیرد که برخی از آنها اقدام به لغو ویزا و برخی از آنها ویزای مدت دار سه ماهه و 15 روزه اعطا می کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه اتباع ایرانی در مالزی مشکل خاصی ندارند، ادامه داد: یکی از مشکلات آزاردهنده ای که در زمینه اتباع ایرانی در مالزی وجود دارد این است که برخی از اتباع ایرانی در کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند مالزی در قاچاق مواد مخدر نقش دارند که این امر تصویر منفی از ایران برای دنیا ارائه داده است.

مهمانپرست با تاکید بر اینکه به خاطر اعمال این افراد، کلیه اتباع ایرانی متضرر شدند، یادآور شد: امیدواریم با اقدامات قاطع نیروی انتظامی در مبادی خروجی کشور کنترل شدیدی به کار بسته شود و اجازه ندهند تا آبروی کشور را زیر سئوال ببرند.

دلیل مشکل ایجاد شده برای دانشجویان در مالزی

وی با تاکید بر اینکه مشکل ایجاد شده در زمینه اعطای ویزای توریستی به دانشجویان ایرانی در مالزی به دلیل فعال شدن برخی از افراد در حوزه مواد مخدر است، یادآور شد: اتباع ایرانی که به دلایل مختلف از جمله مواد مخدر گرفتار می شوند امور آنها پیگیری و سعی می شود که مسئله آنها در ایران دنبال شود.

به گفته وی محدودیت های اعمال شده از سوی دولت مالزی دلایل سیاسی ندارد.

400 هزار ایرانی در انگلیس

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به وضعیت دانشجویان ایرانی در انگلیس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 400 هزار ایرانی در انگلیس هستند که تعدادی از این افراد دانشجو هستند.

مهمانپرست با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دولت انگلیس برای سفارت ایران اضافه کرد: این اقدام فشاری بود که دولت انگلیس برای اجرای کارهای اداری اتباع ایرانی در انگلیس و همچنین مقابله با تصمیم مجلس شورای اسلامی در زمینه محدود کردن روابط ایران با انگلیس صورت گرفت.

وی از تشکیل ستادی در بخش معاونت کنسولی وزارت امورخارجه خبر داد و گفت: پس از بستن سفارت ایران در انگلیس ستادی در معاونت کنسولی وزارت امورخارجه ایجاد شد که به مسائل و امور اداری اتباع ایرانی و دانشجویان مشغول به تحصیل در انگلیس بپردازد.

رسیدگی به مشکل دانشجویان ایرانی انگلیس

وی همچنین ادامه داد: علاوه بر این به تمام کشورهای اروپایی اطراف انگلیس که ایران دفاتر نمایندگی در آن کشورها دارد به نمایندگان سیاسی ایران این اختیار را دادیم که مشکلات اتباع و دانشجویان ایرانی در انگلیس رسیدگی کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به وضعیت استاد دانشگاه شریف که از سوی قوه قضائیه آمریکا تحت پیگرد قانونی قرار دارد اضافه کرد: متاسفانه رویه غلطی را مقامات آمریکایی دنبال می کنند که با تله سازی برای اتباع ایرانی و ایجاد مشکل برای آنها در صدد مانع تراشی برای ایران هستند تا مانع دسترسی آنها به حقوق اساسی خود شوند.

پیگیری مشکل استاد دانشگاه شریف

مهمانپرست با تاکید بر اینکه متاسفانه ابزارهای بین المللی برای این اقدامات غیر اساسی به گونه ای است که در برابر فشارهای سیاسی آمریکا کم اثر شده اند، ادامه داد: امور مربوط به این استاد از طریق مراجع در حال پیگیری است و همه توان خود را بکار گرفتیم تا آنها را متوجه نظام ناعادلانه کشورهای غربی کنیم.

وی همچنین با اشاره به اقدامات برخی از کشورها در زمینه منع تحصیل دانشجویان ایرانی در برخی از رشته ها اضافه کرد: برخی از کشورها موانعی را برای تحصیل دانشجویان ایرانی در برخی از رشته ها دارند که با استفاده از ابزارهای قانونی این مسئله برطرف شده است.

رفع محدودیت برای دانشجویان ایرانی در هلند

مهمانپرست با بیان اینکه مهمترین اقدامات از سوی دولت هلند اجرا شد یادآور شد: درحال حاضر منع و محدودیت برای دانشجویان ایرانی رفع شده است.

وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در زمینه تامین ارز دانشجویی نیز گفت: به دلیل فشار اقتصادی و تحریم ها مشکلاتی در تامین ارز دانشجویی ایجاد شده است که در این زمینه با همکاری بانک مرکزی و وزارت علوم طرحی در دستور کار قرار گرفته که از طریق آن ارزهایی با نرخ های مناسب در اختیار دانشجویان قرار گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: در صورتی که خانواده برای رساندن ارز به دانشجویان دچار مشکل هستند راهکارهایی اتخاذ شده تا از طریق آن مشکلات در این زمینه مرتفع شود.