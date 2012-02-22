به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" در تحلیلی با اشاره به اعلام آمادگی ایران برای انجام مذاکرات با قدرتهای شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هسته ای اش نوشت: البته آمریکا و شرکای اروپایی آن واقعا قصد مذاکره با تهران را ندارند. آنها برعکس خواهان تسلیم شدن ایران در این راستا و توقف غنی سازی اورانیوم از طرف این کشور می باشند.

اما ایران به عنوان یکی از کشورهای امضا کننده قرارداد ان پی تی به هیچ وجه نمی خواهد از این حق خود صرف نظر کند. غرب آمادگی ایران را برای شروع مجدد مذاکرات به منزله تاثیر فشارها و تهدیدهای خود علیه تهران ارزیابی می کند.

دی سایت در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد که قطعنامه های غرب علیه تهران مانند یک شمشیر کند شده هستند. حدود سی سال است که غرب علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر می کند بدون اینکه هیچ تاثیری در رفتار ایران داشته باشد. برعکس برنامه های اتمی این کشور مرتبا گسترش پیدا کرده و فشرده تر می شود.

نویسنده در ادامه به معرفی دستاوردهای جدید هسته ای اخیر در تهران اشاره کرده و تصریح کرد: کسی که اعتقاد دارد با قطعنامه می تواند ایران را مجبور به عقب نشینی کند هنوز از گذشته درس نگرفته است.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: به اندازه کافی راهکارهای مناسب برای توافق با تهران وجود دارد اگر غرب تنها آمادگی داشته باشد که آنها را جدی بگیرد.

اوباما زمانی که هنوز رئیس جمهوری امیدوار بود بر راهکار مذاکره با کشورها تاکید داشت اما در این میان تردیدهای وی، فشارهای اسرائیل و علایق شخصی جمهوریخواهان، اوباما را تحت تاثیر قرار داده و وی نیز بر این عقیده است که ایران باید یا تحت فشارهای قطعنامه کوتاه بیاید و اگر این اتفاق نیافتد تنها گزینه نظامی باقی می ماند که اسرائیل این روزها بر آن تاکید دارد.

دی سایت همچنین نوشت: حدود ده سال است تنها ابزاری که غرب در برابر تهران به کار برده فشار، تهدید و شاید خشونت بوده است. اما همیشه هم آشکار بوده است که ایران هرگز از حق خود درباره غنی سازی اورانیوم انصراف نمی دهد.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: برای در پیش گرفتن گفتگوهای جدید و جدی با تهران هیچ مبنایی وجود ندارد. بنابراین مذاکرات آینده بین غرب و تهران و شکستی که برای آن پیش بینی می شود تنها دشمنی ها را تشدید می کند.