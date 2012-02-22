160 بسته بندی صنایع دستی به دبیرخانه جشنواره در زنجان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی نقی زاده محجوب ظهر چهارشنبه در مراسم جشنواره سراسری بسته بندی محصولات صنایع دستی گفت: نمایش آثار بسته بندی محصولات صنایع دستی سراسر کشور یکی از اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی افزود: شناسایی و معرفی طراحان و فعالان بسته بندی محصولات صنایع دستی و گردآوری اسامی آنان در قالب کتاب و هم اندیشی و بیان نظرات کارشناسان این حوزه از دیگر اهداف برگزاری جشنواره است.

نقی زاده محجوب با بیان اینکه فراخوان شرکت در جشنواره سراسری بسته بندی از 3 ماه گذشته در سراسر کشور اعلام شده است، ادامه داد: از 25 استان کشور آثار متعدد و از برخی استان ها یک تا اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال

شده است.

وی با اشاره به اینکه صنایع دستی در کشور از همان دوران ابتدایی خلقت شکل گرفته است، ابراز کرد: صنایع دستی مجموعه ای از صنعت های دست ساز هنرمندان ایرانی است که در اعماق تاریخ، اعتقادات، سنت و رسوم مردم این مرز و بوم ریشه دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان افزود: یافته های آثار باستانی از دوره های هخامنشیان و چند صد سال قبل از میلاد بیانگر اصالت هنر ایرانی است.

نقی زاده محجوب با اشاره به موقعیت خاص و جغرافیایی استان زنجان در کشور، افزود: استان زنجان به جهت قرار گرفتنی در شاهراه های باستانی از جمله جاده ابریشم و همچنین معابر مهم و حیاتی کشور که شرق را به غرب و شمال را به مرکز متصل می کند، همواره ظرفیت قابل اعتنایی در تولید و فروش صنایع دست ی داشته است.

وی، استان زنجان را مهد صنایع دستی فلزی عنوان کرد و گفت: رشته های صنایع دستی مسگری، ملیله کاری و آهنگری از جمله صنایع دستی استان زنجان است که به دلیل وجود ظرفیت های معدنی استان رشد خوبی داشته اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان با بیان اینکه بسته بندی محصولان صنایع دستی یک امر مهم و در عین حال فراگیر است، یادآور شد: با توجه به بسته بندی صنایع مختلف به این امر در صنایع دستی در کشور چندان پرداخته نشده است.

نقی زاده با بیان اینکه رویکرد های سازمان میراث فرهنگی کشور گسترش و توسعه بسته بندی صنایع دستی است، عنوان کرد: راه اندازی و ایجاد کارگاه های آموزشی یکی از اقداماتی است که برای توسعه و ترویج این بخش در استان زنجان صورت گرفته است.