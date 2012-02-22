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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۲۵

رضایی:

13 تعاونی دهیاری در چهار محال و بختیاری تشکیل شد

13 تعاونی دهیاری در چهار محال و بختیاری تشکیل شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور روستایی استانداری چهار محال و بختیاری گفت: 13 تعاونی دهیاری در چهار محال و بختیاری تشکیل شده است.

داریوش رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح های تعاونی دهیاری ها در سه ماهه اول سال آینده برگزیده می شود.

وی تصریح کرد: در سه ماه اول سال آینده کلیه خدمات، صدور پروانه ساخت و خدمات حسابداری و خدمات تعاونی دهیاران  تشکیل می شود.

رضایی ادامه داد: دهیاران موظف هستند به کار تعاونی ها رسیدگی کنند.

مدیر کل امور روستایی استانداری چهار محال و بختیاری عنوان کرد: دهیاران این استان موظف هستند تا  پایان فصل تابستان سال آینده پسماند های روستایی را به صورت مکانیزاسیون جمع آوری کنند.

رضایی یاد آور شد: جمع آوری پسماند های روستایی باید به تعاونی دهیاران بخش واگذار شود و خدمات از این بخش از تاریخ اعلام شده به تعاونی دهیاران سپرده شود.

وی با بیان اینکه واگذاری کارها به تعاونی دهیاری ها برنامه ریزی شده است، بیان داشت: احداث بازارچه های محلی در روستاهای هدف گردشگری، اجرای طرح های مولد و تولیدی، تقویت برخی از تعاونی های برتر و توانمند در امور مالی به منظور اعراض صلاحیت فنی و اجرای پروژه های روستایی از اهداف و برنامه های تعاونی دهیاری ها است.

کد مطلب 1541069

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