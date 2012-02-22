برنامه ریزی در ورزش بیش از گذشته مورد نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین انصاری فرد ظهر چهارشنبه در جمع مدیران روابط عمومی ادارات کل ورزش و جوانان استانهای کشور در سرای ورزشکاران اصفهان با اشاره به لزوم توجه مسئولان ادارات کل ورزش و جوانان به بحث برنامه ریزی اظهار داشت: باید بگویم حال حاضر نیاز به برنامه ریزی و شناخت فرصتها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف در کنار استفاده از این اهرمها در ورزش ما به شدت احساس می شود.

وی با بیان اینکه فن ارتباط هم اکنون یکی از مهمترین راهکارهای موفقیت در ورزش به شمار می رود، تصریح کرد: مسئولان باید برای اجرای برنامه های خود از راهکارهای ارتباطی و استفاده از فرصتهای رسانه ای استفاده کنند و در این راه از خبرنگاران و رسانه ها بهره گیرند.

مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان کشور با اشاره به پیشرفتهای استان اصفهان در سالهای اخیر اظهار داشت: استان اصفهان در حال حاضر به عنوان الگویی برای سایر استانهای کشور مطرح است و استعدادهای نابی در این استان برای رشد در ورزش وجود دارد بنابراین مسئولان استان باید برای شکوفایی این استعدادها و استفاده از آنها تلاش کنند.

وی تصریح کرد: وظیفه اصلی روابط عمومی در ارگانهای مختلف مهندسی فکر و نرم افزار است و در حال حاضر دوران مدیران زحمتکش به سر آمده و نیاز اصلی جامعه نیاز به مدیران برنامه ریز و برنامه گراست بنابراین رمز موفقیت مجموعه روابط عمومی مهندسی فکر و اجرای برنامه های مناسب برای مجموعه خود است.

انصاری فرد پیرامون انتقادات برنامه ۹۰ به وزارت ورزش و جوانان و دخالت در انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: باید ببینیم چه تعریفی از استقلال فدراسیون فوتبال وجود دارد. وقتی فدراسیونها با دریافت بودجه از وزارت ورزش کار می کنند، آیا با استقلال به فعالیت خود ادامه می دهند، وقتی فدراسیون بر اساس اساسنامه های وزارت ورزش فعالیت می کند، چگونه استقلال دارد.