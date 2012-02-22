کانون های فرهنگی و هنری مساجد در نیشابور ارزیابی شدند

حجت‌الاسلام هادی حسین‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این بازدید هر سال در دو نوبت و در شش‌ماهه اول و دوم برای ارزیابی فعالیت‌های این کانون‌ها و تعیین درجه‌ کیفی کانون‌ها انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: پس از ارسال گزارش این ارزیابی به دبیرخانه استان، کانون‌ها به اولویت درجه‌ای که گرفته‌اند، مشمول اعتبارات ریالی و امکانات و تجهیزات موردنیاز می‌شوند.

وی گفت: از دیگر اهداف این بازدید، نظارت بر عملکرد و چگونگی استفاده از تجهیزات تحویلی به آن‌ها است.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور با اشاره به نیازسنجی از کانون‌ها در این ارزیابی، بیان کرد: بسته به مکان شهری و روستایی و امکانات مورد نیاز کانون‌های مساجد، لیست تجهیزات درخواستی به استان اعلام و در اختیار کانون‌ها قرار می‌گیرد.

حسین‌آبادی یادآور شد: این بازدید به مدت یک ماه در چهار بخش شهرستان نیشابور "مرکزی، زبرخان، میان‌جلگه و سرولایت" و شهرستان فیروزه با گروهی پنج نفره صورت می‌گیرد.

وی در خصوص مشکلات و توانمندی‌های کانون‌های مساجد گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات کانون‌های شهری کمبود امکانات دیجیتالی و در کانون‌های روستایی کمبود امکانات کتاب‌خانه‌ای و کتاب‌های متناسب با سن جوانان و نوجوانان است.

این مسئول فرهنگی شهرستان، نقطه قوت کانون‌ها را مدیران آنها دانست و عنوان کرد: با اینکه هیچگونه حمایت مالی از این افراد صورت نمی‌گیرد ولی آنها مخلصانه در راه تعالی فرهنگ مسجد و منطقه خود در حال خدمت فرهنگی هستند.

حسین‌آبادی تصریح کرد: 41 باب کانون فرهنگی در شش ماهه نخست امسال به کانون‌های شهرستان اضافه شده است که به هر کانون اعتباری بالغ بر 26 میلیون و 500 هزار ریال سرانه تعلق گرفت و به حساب آنها واریز شد که این مبلغ برای خرید لوازم مورد نیاز و قسمتی هم به برگزاری برنامه‌های فرهنگی در مسجد اختصاص یافت.