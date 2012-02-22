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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۴۰

نجار:

راه اندازی کتابخانه در اماکن عمومی کرمان در ارتقای سرانه مطالعه مفید موثر است

راه اندازی کتابخانه در اماکن عمومی کرمان در ارتقای سرانه مطالعه مفید موثر است

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان گفت: راه اندازی کتابخانه در مراکز عمومی و سیستم حمل و نقل عمومی می تواند در ارتقا فرهنگ کتابخوانی و سرانه مطالعه مفید جامعه موثر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار در اولین جلسه کمیته نهضت مطالعه مفید استان کرمان با اشاره به اینکه استان کرمان از جایگاه فرهنگی ویژه ای در کشور برخوردار است، اظهار داشت: برای ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه باید از دوران کودکی زمینه سازی شود.

وی در ادامه، به تاثیرگذاری رسانه ها و مطبوعات در ارتقای فرهنگ مطالعه در جامعه اشاره کرد و افزود: نشریات می توانند بر اساس نیاز مخاطب خود مطالب را دسته بندی و در اختیار عموم قرار دهند.

نجار اظهار داشت: در زمینه کتاب و کتابخوانی از نظر فیزیکی و فکری در جایگاه نسبتا مطلوبی قرار داریم.

وی تاکید کرد: باید علاوه بر گسترش فضاهای فیزیکی، عادت به مطالعه و خواندن ارتقا یابد.
 

کد مطلب 1541077

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