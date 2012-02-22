مانور آمادگی انتخابات در دیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مانور آمادگی انتخابات ظهر چهارشنبه به صورت آزمایشی با هدف کسب آمادگیهای لازم کاربران و کارشناسان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در محل فرمانداری دیر برگزار شد.

در مانور آمادگی انتخابات، همه فرایندهای انتخابات شامل ثبت نام کاندیداها، تشکیل هیئتهای اجرایی و نظارت، تشکیل شعب اخذ رای و رسیدگی به شکایات بصورت آزمایشی توسط کاربران انجام شد.

فرماندار دیر در حاشیه این مانور اظهار داشت: انتخابات یکی از حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین مراحل پیش برنده نظام اسلامی به سمت اهداف والای خویش است و باید در انتخابات عملکرد مثبتی داشته باشیم.

علی بحرانی افزود: برگزاری این مانورها قبل از آغاز رسمی انتخابات با هدف کسب آمادگیهای لازم برای کاربران و کارشناسان ضروری است و نقش مهمی در برگزاری منظم و دقیق انتخابات خواهد داشت.

وی ادامه داد: دقت در برگزاری این مانورها با شرکت مجریان انتخابات، صحت و دقت انتخابات را بیش از هرچیز تضمین خواهد کرد و نویدبخش انتخاباتی سالم خواهد بود.

بحرانی همچنین با اشاره به دستور صریح وزیر کشور مبنی بر بسیج امکانات و نیروهای ادارات دولتی برای اجرای هرچه بهتر انتخابات، خواستار آمادگی این نیروها و امکانات در این خصوص شد.

وی ادامه داد: مردم شهرستان دیر همواره حضوری گسترده در انتخابات داشته‌اند و این امید می‌رود که در انتخابات آتی نیز شاهد حضور پرشور و گسترده مردم در انتخابات باشیم.