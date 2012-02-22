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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

با هدف کسب آمادگی/

مانور آمادگی انتخابات در دیر برگزار شد

مانور آمادگی انتخابات در دیر برگزار شد

دیر-خبرگزاری مهر: مانور آمادگی انتخابات با هدف کسب آمادگیهای لازم برای برگزاری انتخابات در دیر برگزار شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، مانور آمادگی انتخابات ظهر چهارشنبه به صورت آزمایشی با هدف کسب آمادگیهای لازم کاربران و کارشناسان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در محل فرمانداری دیر برگزار شد.

در مانور آمادگی انتخابات، همه فرایندهای انتخابات شامل ثبت نام کاندیداها، تشکیل هیئتهای اجرایی و نظارت، تشکیل شعب اخذ رای و رسیدگی به شکایات بصورت آزمایشی توسط کاربران انجام شد.

فرماندار دیر در حاشیه این مانور اظهار داشت: انتخابات یکی از حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین مراحل پیش برنده نظام اسلامی به سمت اهداف والای خویش است و باید در انتخابات عملکرد مثبتی داشته باشیم.

علی بحرانی افزود: برگزاری این مانورها قبل از آغاز رسمی انتخابات با هدف کسب آمادگیهای لازم برای کاربران و کارشناسان ضروری است و نقش مهمی در برگزاری منظم و دقیق انتخابات خواهد داشت.

وی ادامه داد: دقت در برگزاری این مانورها با شرکت مجریان انتخابات،  صحت و دقت انتخابات را بیش از هرچیز تضمین خواهد کرد و نویدبخش انتخاباتی سالم خواهد بود.

بحرانی همچنین با اشاره به دستور صریح وزیر کشور مبنی بر بسیج امکانات و نیروهای ادارات دولتی برای اجرای هرچه بهتر انتخابات، خواستار آمادگی این نیروها و امکانات در این خصوص شد.

وی ادامه داد: مردم شهرستان دیر همواره حضوری گسترده در انتخابات داشته‌اند و این امید می‌رود که در انتخابات آتی نیز شاهد حضور پرشور و گسترده مردم در انتخابات باشیم.

کد مطلب 1541081

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