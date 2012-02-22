به گزارش خبرنگار مهر، سردار حبیب لکزایی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان زهک اظهار داشت: باید با برنامه ریزی مناسب زمینه حضور آحاد مردم در انتخابات فراهم شود.

وی گفت: برگزاری انتخابات باید به نحوی باشد که اگر فردی به دلیل داشتن مشکل یا بیماری نتوانست در پای صندوق‌ های اخذ رای حضور یابد، بتواند رای خود را به صندوق بیندازد.

وی افزود: دعوت مردم برای حضور در انتخابات جلوه ‌ای از امر به معروف است.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر سیستان و بلوچستان بیان داشت: احیا امر به معروف و نهی از منکر وظیفه هر شهروندی است و در این زمینه مسئولیت ادارات و همچنین کارمندان به عنوان قشر تحصیل کرده جامعه سنگین تر است.

وی گفت: در قرآن بارها بحث امر به معروف و نهی از منکر آورده شده و دعوت به خیر را وظیفه هر انسانی بر شمرده و در صورتی که کسی از این دستور و فرمان الهی تبعیت نکند در واقع نه تنها به ریسمان الهی چنگ نمی زند بلکه لحظه به لحظه از انسانیت فاصله می گیرد.