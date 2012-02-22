به گزارش خبرنگار مهر، کاظم احمدی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش بازرسی انتخابات شهرستان کرج که در سالن شهدای کانون سپاه برگزار شد، اظهار داشت: حفظ آرامش شعبات و حضور حداکثری مردم دو هدف عمده در انتخابات البرز است.



وی گفت: احکام و کارت های شناسایی در هیئت بازرسی ارائه خواهد شد.



رئیس هیئت بازرسی کرج افزود: این همایش برای توجیه بازرسان برای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.



احمدی ادامه داد: باید تلاش و کوشش کنیم که بستر حضور حداکثری مردم در این دور از انتخابات فراهم شود.

وی گفت: باید همه افراد تلاش کنند که آرامش در انتخابات حفظ شود تا شاهد حضور حداکثری مردم در روز انتخابات باشیم.

