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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۸

احمدی:

حفظ آرامش شعبات و حضور حداکثری مردم دو هدف عمده در انتخابات البرز است

حفظ آرامش شعبات و حضور حداکثری مردم دو هدف عمده در انتخابات البرز است

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بازرسی کرج حفظ آرامش شعبات و حضور حداکثری مردم را دو هدف عمده در انتخابات البرز عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم احمدی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش بازرسی انتخابات شهرستان کرج که در سالن شهدای کانون سپاه برگزار شد، اظهار داشت: حفظ آرامش شعبات و حضور حداکثری مردم دو هدف عمده در انتخابات البرز است.

وی گفت: احکام و کارت های شناسایی در هیئت بازرسی ارائه خواهد شد.

رئیس هیئت بازرسی کرج افزود: این همایش برای توجیه بازرسان برای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای  اسلامی است.

احمدی ادامه داد: باید تلاش و کوشش کنیم که بستر حضور حداکثری مردم در این دور از انتخابات فراهم شود.

وی گفت: باید همه افراد تلاش کنند که آرامش در انتخابات حفظ شود تا شاهد حضور حداکثری مردم در روز انتخابات باشیم.
 

کد مطلب 1541089

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